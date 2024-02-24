Этнический россиянин, но воевал за Украину: на фронте погиб шахтер из Луганской области. Фото

На войне с российскими оккупационными войсками погиб шахтер из Луганщины Василий Геннадиевич Михалев. Он был этническим русским, но воевал за независимость Украины.

Герою навсегда останется 55 лет. Об этом сообщил товарищ погибшего Олег Зыньковский.

"Не стало нашего Васи – погиб Василий Геннадиевич Михалев. Наш первый домик для с. Прибужского именно Вася построил почти сам. Шахтер из Луганщины смог вырваться из-под рашистской оккупации еще в 2014-м: этнический россиянин, он не понаслышке знал все о "прелестях" русской меры", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в конце 2022 Василий Михалев добровольцем ушел на фронт.

"Вокруг меня под землей столько друзей-шахтеров погибло под завалами, а я - выжил. И на войне выживу. Лично буду освобождать родную деревню", – говорил защитник тогда.

Свое последнее сражение Василий принял в Серебрянском лесу.

Напомним, на войне погиб военнослужащий Сергей Логойда из Закарпатской области. Его жизнь оборвалась в боях с врагом на Запорожском направлении фронта.

Ранее стало известно, что на фронте погиб военный из Киевской области Андрей Катаненко. Ему было 39 лет.

Также сообщалось, что война унесла жизни военного из Львовщины, который проходил обучение в Британии.

Кроме того, 23 февраля стало известно о гибели сразу двух иностранцев-добровольцев: легшего под Бахмутом литовца Тадаса Тумаса и молодого воина из Финляндии с позывным "Самсон".