'Это абсолютная обязанность агрессора': Дуда заявил, что Россия должна возместить Украине нанесенный войной ущерб

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна-агрессор Россия обязана возместить Украине ущерб, нанесенный во время войны. Наше государство не должно восстанавливаться за свой счет, как это делала Польша на протяжении 40 лет.

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Такое убеждение польский лидер выразил в годовщину начала Второй мировой во время мероприятий в городе Велюн, который первым подвергся воздушным бомбардировкам со строны Люфтваффе 1941 году. Он напомнил, что Польша понесла огромные материальные и человеческие потери, которые не были компенсированы, пишет "Укринформ".

В целом материальные потери страны в результате немецкой агрессии превышают $1,5 триллиона. Более 70% этой суммы – это компенсация за человеческие потери, ведь во время войны страна потеряла 5 млн человек.

Дуда, отметил, что Германия неоднократно просила прощения за ущерб, нанесенный Польше, и поляки простили в христианском измерении, однако материальный ущерб Берлин не компенсировал.

"Мы бы не хотели, чтобы Украине пришлось восстанавливаться за свой счет, как это делала Польша на протяжении 40 лет. Украине нужна поддержка, но прежде всего ей нужна компенсация и возмещение нанесенного ущерба, что является абсолютной обязанностью агрессора, то есть России", – подчеркнул президент Польши.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Дуда сообщил, что Польша передала Украине военной помощи примерно на 12 миллиардов злотых (около 3 миллиардов долларов США). Общая стоимость помощи – военной, гуманитарной, другой – 100 миллиардов злотых (около 25 миллиардов долларов США).

– Также президент Польши Анджей Дуда призвал российских оккупантов покинуть территорию Украины. В то же время он подчеркнул, что позвонил бы Владимиру Зеленскому и просил бы не стрелять по отступающим войскам.