'Это была часть дискуссии': Сикорский объяснил свое предложение передать Крым под мандат ООН

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил поддержку территориальной целостности Украины и разъяснил предложение передать Крым под мандат ООН. По его словам, эта идея была высказана в рамках гипотетической дискуссии.

Видео дня

Об этом он заявил во время брифинга для польских СМИ в Вашингтоне 20 сентября, сообщает PAP. Сикорский отметил, что во время Ялтинской европейской стратегии в формате off-the-record эксперты обсуждали возможные дипломатические пути возвращения в Крым.

Он также напомнил, что президент Владимир Зеленский не исключал возможности возвращения части территории Украины по дипломатическому пути.

"Он говорил о дипломатических действиях", – уточнил польский министр иностранных дел.

Сикорский также подчеркнул, что Польша твердо поддерживает территориальную целостность Украины, и в этом нет никаких сомнений, что он неоднократно подчеркивал.

Он также прокомментировал информацию в СМИ о возможном споре между ним и Зеленским. Он подчеркнул, что Польша оказывает Украине "военную, финансовую и гуманитарную поддержку", но, как это бывает между соседями, иногда возникают вопросы, требующие решения. Вероятно, глава МИД Польши подразумевал просьбу Варшавы о проведении эксгумации жертв Волынской трагедии.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил временно оккупированный Россией Крым передать под мандат ООН. Это вроде бы нужно для подготовки, в его понимании, честного референдума.

В МИД Украины отреагировали на идею передать Крым под мандат ООН. В ведомстве отметили, что территориальная целостность Украины не может быть предметом обсуждения или компромиссов. Крым – это Украина, поэтому любые предложения на тему какого-либо другого статуса полуострова неприемлемы.

В Меджлисе крымскотатарского народа резко отреагировали на высказывания министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского по поводу передачи Крыма под мандат ООН. Глава Меджлиса Рефат Чубаров назвал такие заявления "недопустимыми и циничными".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!