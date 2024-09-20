'Это не предмет обсуждения': в МИД Украины отреагировали на идею передать Крым под мандат ООН

Территориальная целостность Украины не может быть предметом обсуждения или компромиссов. Крым – это Украина, поэтому любые предложения на тему какого-либо другого статуса полуострова неприемлемы.

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Об этом заявили в МИД Украины в ответ на предложение польского коллеги Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН. В ведомстве напомнили об Уставе Организации объединенных наций и международном праве.

"Крым – это Украина. Точка. На стороне Украины наши Силы обороны, партнеры, Устав ООН и международное право. Крым – это центр тяжести европейской архитектуры безопасности. Ее полноценное восстановление возможно только после полной деоккупации всей территории Украины, включая украинский полуостров", – говорится в заявлении.

В МИД добавили, что ожидают дальнейшей решительной поддержки партнеров, чтобы заставить Россию вывести свои войска со всей территории Украины и привлечь страну-агрессорку к ответственности за развернутую войну против Украины и за совершенные преступления.

"Все усилия должны быть направлены на то, чтобы быстрее достичь этих целей, а не удовлетворять, тем или иным образом, аппетиты Кремля за счет интересов Украины и международного права", – подчеркнули в МИД.

Как сообщал OBOZ.UA:

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил временно оккупированный Россией Крым передать под мандат ООН. Это вроде бы нужно для подготовки, в его понимании, честного референдума.

На скандальное предложение Сикорского отреагировали у Зеленского. Представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева заявила, что любые предложения по передаче Крыма под протекторат или проведение новых "референдумов" противоречат принципам международного права и подрывают суверенитет Украины. Автономная Республика Крым и Севастополь были и остаются неотъемлемой частью Украины в ее международно-признанных границах.

В Меджлисе крымскотатарского народа резко отреагировали на высказывания министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского по поводу передачи Крыма под мандат ООН. Глава Меджлиса Рефат Чубаров назвал такие заявления "недопустимыми и циничными".

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