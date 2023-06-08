'Это было изнурительное сражение': защитники Украины провели удачный штурм под Бахмутом и захватили пленных. Видео

По состоянию на 8 июня украинские воины продолжают бороться с оккупантами на украинской земле и ликвидировать личный состав российской армии. Так, ВСУ провели еще один удачный штурм на Бахмутском направлении.

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О деталях удачной операции украинских защитников рассказал бывший командир бригады "Азов" Андрей Билецкий. Воинам удалось ликвидировать немалое количество живой силы врага, также были взяты в плен четыре солдата РФ.

Успешный штурм вражеских позиций провели воины 1-го механизированного батальона 3-й ОШБр.

"Кладбище мертвых" россиян и еще четверо пленных – результат успешного штурма 1-го механизированного батальона 3-й ОШБр на Бахмутском направлении", – рассказал Билецкий.

Ближний бой показался довольно утомительным для защитников, в частности из-за сложного ландшафта. Однако он завершился захватом вражеских позиций и продвижением вперед.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие продолжают упорные бои против российских оккупантов на Бахмутском направлении. Благодаря титаническим усилиям защитники страны продвигаются на флангах под Бахмутом.

Напомним, что ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 на Шахтерском направлении. Стоимость Ка-52 составляет 16 миллионов долларов.

Также сообщалось, что ВСУ устроили оккупантам мощную "бавовну" в Токмаке. Численность взрывов во временно оккупированном украинском городе было трудно определить.

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