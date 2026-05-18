'Это что-то новое': оккупанты атаковали дроном торговое судно Китая в территориальных водах Украины

Российские войска атаковали торговое судно под флагом Китая в территориальных водах Украины. По нему захватчики ударили "Шахедом".

Атака состоялась в ночь на 18 мая. Об этом сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Что известно

Утром 18 мая Плетенчук рассказал о неожиданной атаке россиян: они ударили дроном по торговому судну, принадлежащему "союзнику" России – Китаю. Произошло это в украинских территориальных водах.

"Интересно, что двигало россиянами, когда они сегодня ночью решили "Шахедом" оприходовать китайское торговое судно в нашем море. Обошлось без жертв, но это что-то новое. "Произошла чудовищная ошибка", товарищи?" – написал он.

Никаких других деталей относительно ночной атаки по китайскому судну представитель ВМС не привел.

Интересно, что атака произошла буквально накануне поездки российского диктатора Владимира Путина в Китай. В Пекин глава Кремля, как заявлено, прибудет 20 мая. К Си Цзиньпину он засобирался после того, как тот принимал американскую делегацию во главе с президентом США Дональдом Трампом.

Как рассказывал OBOZ.UA, этой ночью россияне массированно атаковали дронами Одессу. В городе повреждены многоквартирные и частные дома, лицей и детсад, под утро враг также ударил по инфраструктуре.

Известно о двух пострадавших. В частности, травмирован 11-летний мальчик.

