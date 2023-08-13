'Это качественно другой уровень самолетов': летчик Юрий Булавка объяснил, почему нужно переходить на F-16

Американские истребители F-16, хотя несколько проигрывают по маневренности Су-27, которые есть на вооружении Украины, но в технологическом плане ушли далеко вперед. Из-за технологического и количественного превосходства противника Вооруженные силы Украины потеряли многих пилотов. Поэтому для минимизации угрозы наши летчики выполняют такие маневры в небе, которых не покажут ни на одном мировом авиашоу.

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Об этом рассказал украинский летчик-истребитель полковник Юрий Булавка, слова которого приводит пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ. В частности, он отметил, что еще несколько лет назад в Украине осознавали необходимость перехода на качественно другой уровень самолетов.

"Еще в 2019-м, когда мы были в Литве, там стояло пять F-16 и один украинский Су-27. И хотя американские "F-ки" несколько проигрывают по маневренности, в технологическом плане пошли далеко вперед. Еще тогда мы все понимали, что нужно переходить не просто на модернизированную технику, а на качественно другой уровень самолетов. Потому что никакие фигуры высшего пилотажа от современных самолетов и ракет не спасут", – сказал офицер.

Юрий Булавка добавил, что с начала вторжения в Украине было подготовлено немало пилотов.

"Это и молодежь, и мобилизованные. К сожалению, многих потеряли... И не из-за ошибок в пилотировании, а прежде всего из-за технологического и количественного преимущества противника", – пояснил полковник.

Юрий Булавка в составе украинской делегации еще в первые недели войны участвовал в переговорах о перспективе предоставления Украине современных истребителей и авиационных средств поражения.

"Конечно, нас внимательно слушали с огромным уважением и пониманием, однако процесс принятия таких решений – длительное дело", – говорит офицер.

Он добавил, что в Украине было отремонтировано, восстановлено и поднято в небо, "все, что могло бы летать, однако выше головы не прыгнешь". Так, украинский авиационный парк не позволяет эффективно вести боевые действия на одном уровне с авиацией врага, давая возможность лишь сдерживать его.

"Да шаг за шагом наши пилоты все же начали использовать противорадиолокационные ракеты HARM, управляемые авиабомбы JDAM, крылатые ракеты Storm Shadow и Scalp… Но опять же, F-16 позволили бы использовать это вооружение гораздо эффективнее, а главное – без риска для жизни пилотов. Ведь чтобы применить те же JDAM, летчикам приходится заходить в зону поражения вражеского ПВО", – рассказал летчик.

По его словам, наши пилоты для минимизации угрозы от вражеских ракет применяют новые тактические приемы:

"Выезжаем" на мастерстве, продуманности операций, опыта и энтузиазма... Враг, имея преимущество, работает так, как написано в учебниках по тактической и огневой подготовке. Мы используем тактики, которые не прописаны ни в одном учебнике и постоянно их меняем, совершенствуем, приспосабливаемся к ситуации. А как же иначе?"

В 2020 году Юрий Булавка в польском Гданьске получил "Воздушного Оскара" за отличный пилотаж на истребителе Су-27. Сегодня приоритеты совсем другие, говорит он.

"И днем, и ночью наши пилоты выполняют такие маневры в небе, которых не увидишь ни на одном мировом авиашоу… Они ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы как можно лучше выполнить боевую задачу. Высший пилотаж, конечно, важное дело, но в данных боевых условиях самое важное – ближе прижиматься к земле! И поверьте, это очень сложно", – рассказал пилот.

Он также пояснил, что полеты на предельно малой высоте часто спасают жизнь летчику, однако есть большой риск не справиться с управлением и натолкнуться на препятствие. Кроме того, при поражении вражеской ракетой есть минимум времени, а соответственно и шансов на катапультирование.

"Наши ребята выполняют некоторые задачи, технически не предусмотренные для советских самолетов. Когда-то военные аналитики и историки будут дискутировать, что помогло украинцам выстоять и победить в битве за украинское небо… Мужество наших людей, грамотные действия командиров или западное вооружение. Убежден, что именно люди – главные герои нашей будущей победы – летчики, зенитчики, радиотехнические войска – все Силы обороны Украины! Каждый день они делают все возможное, чтобы вражеские ракеты или дроны не долетали, а техника и склады орков пылали", – сказал Юрий Булавка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– F-16 помогут Украине победить в войне, но речь идет не о маневренности и характеристиках самолета, а в первую очередь о ракетах, которые этот истребитель способен нести, пишет The Telegraph.

– Бывший верховный командующий НАТО в Европе генерал Филип Бридлав заявил, что подготовка к обучению украинских летчиков на F-16 задерживается из-за того, что некоторые страны боятся провоцировать РФ. По его словам, в вопросе предоставления Украине боевых самолетов российская политика запугивания Запада показала значительную эффективность.

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