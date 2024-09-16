'Это какое-то футуристическое видение': командир подразделения TERRA рассказал, заменят ли дроны людей на войне

Беспилотные аппараты в будущем вряд ли смогут заменить в военных действиях людей. Пехоту ничто не сможет заменить, но БПЛА способны значительно облегчить задачи пехотинцев и уже эффективно помогают воинам на передовой.

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Об этом в интервью OBOZ.UA сказал командир подразделения TERRA Николай Волохов с позывным "Абдула". По его словам, спасать пехоту помогает именно беспилотная компонента – фактор стресса и риска для жизни человека можно исключить.

"Мы существенно можем снизить бремя, которое лежит на их (пехотинцев. – Ред.) плечах, спасая их жизнь и здоровье, применением беспилотных технологий. Здесь ключевая фраза, именно беспилотные, то есть без участия человека. Мы исключаем фактор стресса и фактор риска человеческой жизни тем, что эта технология беспилотная. Представьте, если бы в каждом корабле ГУР или СБУ, который врезается в российский корабль, сидел бы человек...", – сказал Волохов.

Военный отметил, что, если говорить о футуристическом видении, то дроны должны минимизировать участие человека в рисках, в прямом боестолкновении или сделать хотя бы так, чтобы штурмовик или разведчик был максимально обезопасен беспилотными технологиями.

"Чтобы за угол заглядывал дрон, чтобы разминирование проводил дрон, чтобы разведку проводил дрон, чтобы те работы, которые мы можем переложить на беспилотную технологию, мы переложили на нее. Самый дорогой военный ресурс – это подготовленные люди, даже если говорить об экономической составляющей, не говоря уже о гуманной позиции. Подготовить и снарядить пехотинца – это безумные деньги. К тому же он накапливает бесценный опыт, а сохраняя его, мы сохраняем цепь опыта в армии", – считает он.

Волохов добавил, что БПЛА – это действительно взгляд в будущее и переоценить важность беспилотных систем в этой войне трудно, но о том, чтобы они могли заменить пехоту, речь не идет.

"Поэтому да, мы не преувеличиваем значение дронов, это взгляд в будущее, но беспилотники не заменят пехоты. Пока об этом ни в коем случае речь не идет. Они должны максимально спасать, но если мы говорим о футуризме – да", – добавил командир подразделения TERRA.

Ранее стало известно, что Третья отдельная штурмовая бригада начала применять так называемые "дроны-драконы". У новой украинской разработки еще нет общепринятого названия, это беспилотники, распыляющие над противником термит. С его помощью украинские защитники выжигают сразу целые посадки с врагом.

Кирилл Буданов ранее рассказал, что те беспилотники, в разработке и развитии которых принимают участие специалисты Главного управления разведки, способны поражать любые цели на расстоянии до 1800 км. Таким образом, в зоне поражения оказалась значительная часть инфраструктуры РФ, работающей на войну – как на суше, так и в море и небе.

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники вместе с другими подразделениями Сил обороны эффективно работают по врагу, нанося оккупантам потери с помощью отечественных тяжелых бомберов "Вампир", каждый из которых может нести 15 кг боезаряда. Работа расчета БпАК "Vampire" является одним из самых эффективных методов уничтожения врага в темное время суток.

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