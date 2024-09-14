Ночной кошмар для оккупантов: как работает по врагу тяжелый бомбер 'Вампир'. Видео

Украинские пограничники вместе с другими подразделениями Сил обороны эффективно работают по врагу, нанося оккупантам потери. В этом нашим бойцам помогают в частности отечественные тяжелые бомберы "Вампир", каждый из которых может нести 15 кг боезаряда.

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Об этом рассказали в Государственной пограничной службе Украины. Слаженная работа расчета БпАК "Vampire" является одним из самых эффективных методов уничтожения врага в темное время суток.

"Наши расчеты благодаря безупречной координации и высоким навыкам умело используют передовые технологии – в результате "Баба-Яга" с максимальной точностью наносит удары по вражеским позициям даже в условиях ограниченной видимости", – говорится в сообщении.

"Так нравится, как оно залетает в посадочку, все горит, все пылает!" – говорит пограничник Краматорского отряда с позывным "Арчи".

Дрон "Вампир" может подниматься до 400 метров в высоту и имеет дальность полета до 10 км. Он может нести и сбрасывать разные типы снарядов: термобарические, кумулятивные, осколочно-фугасные, что позволяет эффективно поражать разные типы целей, в том числе танки и другую бронетехнику.

Все "Вампиры" оснащены тепловизионными камерами, поэтому действенны и в основном используются ночью, подтверждая тем самым свое название.

"До 15 кг "подарков" сейчас может приносить оккупантам тяжелый бомбер "Вампир". Поэтому для врага этот БПЛА – ночной ужас", – отметили в ГПСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники из рядов бригады "Помста" наносят врагу значительные потери в Луганской области. Только за несколько последних дней операторы БПЛА бригады повредили или уничтожили четыре единицы бронетехники, грузовика, несколько складов БК и пехоту армии РФ.

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