'Это могло бы сработать, но...': в ВСУ рассказали о новых попытках врага лезть по газовым трубам

Российские захватчики до сих пор пытаются использовать газовые трубы для продвижения. В частности, именно так они пытались недавно попасть в Купянск. Однако и эта попытка добраться по трубам до уже якобы захваченного города завершилась для оккупантов провалом.

Причем шансы у захватчиков были, потому что труба сама по себе является дополнительным маскировочным фактором. Об этом рассказал представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Попытка на Купянском направлении

"На севере у них были постоянные попытки инфильтроваться в сам город (Купянск), чтобы хоть как-то поддержать те подразделения, которые там еще остались. Но опять же – неудачно. Вот недавно пытались использовать для этого трубу. Они пытаются использовать инфраструктуру, особенности местности и так далее", рассказал украинский защитник.

Попытка для захватчиков завершилась довольно плохо, потому что, как пояснил Виктор Трегубов, "там все пристреляно, 24 на семь просматривается вся территория, поэтому особого успеха там невозможно достичь".

Но ведь такое оккупанты получили задание, вот и пытаются его выполнять, хотя это бессмысленно, отметил военный.

Остаточные эффекты

"Вот газопроводы. У них нет сейчас газа, нет давления, хотя часто бывают какие-то остаточные эффекты, от которых сами россияне и травятся. Тем не менее, они пытаются использовать газовые трубы и дальше", – рассказал Виктор Трегубов.

Причем, по его предположению, это могло бы сработать, потому что труба сама по себе является дополнительным маскировочным фактором. Однако этот фактор имеет какое-то значение только на самом пути. А уже на выходе, в городе "такая насыщенность БпЛА и наблюдения настолько активны, в том числе и с помощью тепловизионных средств, что проблема возникает тогда, когда из трубы пытаешься вылезти", пояснил военный.

Ситуация на направлении

По его словам, украинские защитники наблюдают за такими попытками "передвижения" и наносят удар именно тогда, когда группа захватчиков начинает выбираться из трубы.

Как сообщал OBOZ.UA, во "взятом" еще в декабре российским генералитетом и лично диктатором Владимиром Путиным Купянске в окружении остаются до ста российских оккупантов. Россияне прячутся в разных частях города. Провизию и медикаменты им пытаются поставлять с помощью дронов, но преимущественно безуспешно. Причем это рассказывают сами российские оккупанты.

По заявлениям Группировки объединенных сил, в Купянске уже начинается финальная фаза операции Сил обороны.

