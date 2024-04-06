'Это может произойти в любое время': Стефанишина призвала не привязывать приглашение Украины в НАТО к Вашингтонскому саммиту

Приглашение Украины в НАТО никак не связано с предстоящим саммитом Североатлантического союза. Тем более что есть две страны НАТО, которые против предоставления Украине официального приглашения на вступление.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Она объяснила, что НАТО вообще не откладывает важные решения на саммиты, и именно поэтому приглашение Украины вступить в Альянс не обусловлено четкими сроками.

"Это может быть в рамках Вашингтонского саммита, но может быть и с новым генсеком НАТО. Это может быть в любой момент", – отметила Стефанишина.

К тому же идею предоставления Украине официального приглашения ко вступлению в НАТО поддерживают не все страны Альянса. Против всего два, но ключевых государства – Соединенные Штаты и ФРГ. "Поскольку эта информация стала публичной, то теперь США и Германия пытаются обращать внимание на других скептических союзников, таких как Венгрия и Словакия. Но ключевая позиция этих двух стран", - подчеркнула вице-премьер.

По ее мнению, США и Германия против приглашения Украины в НАТО, потому что это уже не просто разговор, а реальное решение.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина ближе к НАТО, чем когда-либо ранее.

В свою очередь посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк заявила, что суть двусторонних соглашений между Украиной и США о безопасности – это обеспечение украинской обороны до тех пор, пока страна не станет частью НАТО.

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