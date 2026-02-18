'Это не контрнаступление': военный объяснил, какую операцию Силы обороны проводят на Запорожском направлении

Российская армия продолжает проводить военные маневры на Запорожском направлении. Вооруженные силы Украины проводят контрудары по вражеским отрядам, которые могли отделиться от своих подразделений.

Об этом заявил военный эксперт и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телеканала "Киев". Он подчеркнул, что это не контрнаступление ВСУ, опровергнув заявления росСМИ, а именно попытка отрезать оккупантов от помощи.

Россияне продвигаются под Запорожьем

По словам Тимочко, наступление на Запорожском направлении приоритетным для себя определил начальник генштаба ВС РФ и главком вражеских войск Валерий Герасимов. И его заявления, что они "уже на подступах к Запорожью", по словам эксперта, "только его фантазии".

"Акцент на этом направлении для Герасимова стал приоритетным после провала на Покровско-Мирноградском направлении. Кресло под ним качнулось, и так выглядит, что Запорожское направление — возможность реабилитироваться перед Путиным", – пояснил он.

Тимочко отмечает, что этому также способствует погода: если российские отряды смогут отбиться от подразделений, которые смогут проникнуть в зону ответственности украинских войск и не получат внешней поддержки, они могут погибнуть от переохлаждения.

"В нынешних холодных условиях, если российские вражеские солдаты где-то будут отсекаться, даже в отдельно взятом населенном пункте, без внешней поддержки, — это верная смерть от морозов. Поэтому это довольно удачно подобранный момент в плане контрударов по силам противника", – акцентирует он.

Ситуация в Запорожье – последняя информация

Напомним, вечером во вторник, 17 февраля, российские захватчики снова атаковали Запорожье беспилотниками "шахед". В результате обстрела погибла женщина, еще шесть человек были ранены, в городе есть разрушения, а также повреждены окна и фасады жилых домов.

Кроме того, в ночь на воскресенье, 15 февраля, враг атаковал Запорожскую область. В результате вражеских обстрелов Запорожья, Запорожского и Пологовского районов погиб один человек, еще семеро получили ранения. В Запорожье "Шахед" атаковал частный жилой дом, там вспыхнул пожар.

Также мы писали о том, что 15 февраля регион атаковала тактическая авиация Воздушно-космических сил России. Управляемые авиабомбы ударили по поселку Заречное. В результате вражеской атаки ранены две женщины 52 и 69 лет.

