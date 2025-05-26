'Это новая, еще более коварная угроза': оккупанты впервые за время большой войны атаковали Харьков FPV-дроном с боевой частью на базе РПГ

За последнюю неделю по Харькову было осуществлено семь попаданий. Впервые за время полномасштабной войны российские оккупанты применили FPV-дрон с боевой частью на базе ручного противотанкового гранатомета (РПГ).

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Новый тип дронов - это очередное проявление коварной тактики террора мирного населения. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Харьков остается одной из ключевых мишеней на карте вражеского террора. Всего за прошедшую неделю по городу было семь попаданий. Впервые за все время полномасштабного вторжения противник применил FPV-дрон с боевой частью на базе РПГ. Это новая, еще более коварная угроза, свидетельствующая о попытке найти "уязвимые места" в обороне города", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки пострадали 11 человек, среди них - ребенок. 14-летний подросток получил черепно-мозговую травму. Но, к счастью, обошлось без погибших.

Разрушения коснулись исключительно гражданской инфраструктуры: частных домов, многоэтажек, типографии и офисных помещений.

На прошлой неделе в Харьковской области объявляли воздушную тревогу 51 раз, из них 39 - непосредственно в областном центре. Общая продолжительность тревог в самом Харькове была на 41% меньше, чем по области.

"Спасибо всем, кто продолжает работать для Харькова, – каждому спасателю, медику, коммунальному работнику, волонтеру. Именно благодаря вам город живет!" – резюмировал Терехов.

Напомним, ночью 25 мая российская террористическая армия массированно атаковала Харьков дронами-камикадзе. В результате вражеского обстрела ранения получили три человека, среди которых ребенок.

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