Армия России нанесла массированный удар по Харькову: есть раненые, среди них – ребенок. Фото

Ночью 25 мая российская террористическая армия массированно атаковала Харьков дронами-камикадзе. Вследствие вражеского обстрела ранения получили три человека, среди которых ребенок.

Видео дня

Последствия российских ударов зафиксированы в двух районах областного центра. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, ударные дроны врага атаковали Харьков 25 мая около 1:45 ночи. В Шевченковском районе беспилотник попал в офисное помещение. Повреждены фасады и выбиты окна в соседних многоквартирных жилых домах. Получили ранения 14-летний парень и двое мужчин 34 и 43 лет.

В Основянском районе в результате попадания БПЛА повреждены здания гражданских предприятий. В этом случае обошлось без пострадавших.

При процессуальном руководстве Шевченковской и Слободской окружных прокуратур г. Харькова начато расследование. преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции проводят комплексные процессуальные действия в целях надлежащей фиксации и расследования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что россияне атаковали областной центр четырьмя дронами. Также он отметил, что в селе Казачья Лопань Дергачевской громады оккупанты убили 63-летнюю женщину.

Всего за прошедшие сутки российские войска применили по Харьковщине почти 100 средств воздушного нападения. По информации ОВА, россияне запустили 58 неуправляемых авиационных ракет, 6 авиабомб, 33 БПЛА типа "Герань-2" и один FPV-дрон.

Напомним, 25 мая российская террористическая армия массированно атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетами разных типов. Под ударом оказалась в том числе Хмельницкая область. Там вследствие российских ударов погибло 4 человека.

Ранее сообщалось, что ночью 25 мая российская террористическая армия убила в Житомирской области троих детей. Жертвами путинских захватчиков стали несовершеннолетние в возрасте 8, 12 и 17 лет. Тела детей пришлось доставать из-под завалов дома.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационная армия Россия нанесла массированный удар по Черниговской области. Для осуществления акта терроризма враг применил дроны-камикадзе и ракеты. Вследствие обстрела произошло несколько пожаров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!