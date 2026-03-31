'Это нужно с целью освобождения территории': Сырский озвучил планы ВСУ на 2026 год

Планы Сил обороны на 2026 год – это стратегическая оборонительная операция с одновременным проведением контрнаступательных действий на отдельных отрезках фронта. Украина хочет истощить ВС РФ и создать более благоприятные условия для собственных масштабных операций.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. В интервью ICTV он заявил, что внимание будет сосредоточено на сдерживании противника.

"Наша цель, конечно, на этот год – это проведение стратегической оборонительной операции для сдерживания противника, недопущения потери территории, истощения его сил и средств, создание условий для проведения широкомасштабных наступательных операций, наращивание наших резервов, качественная подготовка военнослужащих и одновременно проведение контрнаступательных и наступательных операций на тех направлениях, где враг слаб", – пояснил генерал.

Он добавил, что это нужно для освобождения наших территории, а также удержания оперативной и стратегической инициативы.

Сырский утверждает, что сейчас российские захватчики "играют по нашим правилам". "То есть он вынужден подстраиваться, вынужден играть, сосредотачивать свои усилия там, где мы наступаем", – сказал главком.

На вопрос о том, трудно ли заставить оккупантов играть по украинским правилам, он ответил утвердительно.

"Трудно. Это огромный труд всех: от солдата до генерала. Потому что все наступательные операции, конечно, требуют, во-первых, детального планирования, во-вторых, тщательной подготовки, ну и сохранения всего этого в тайне", – отметил генерал.

Он подчеркнул, что любая утечка информации приводит к тому, что запланированные действия становятся безуспешными.

