'Враг был вынужден изменить планы': Сырский сказал, сколько территории освободили ВСУ на Александровском направлении

Контрнаступательные действия Сил обороны Украины на Александровском направлении заставили российское командование изменить планы относительно собственного широкомасштабного наступления. Нашим защитникам удалось деоккупировать 480 км² территории.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Генерал рассказал о ситуации на фронте во время интервью ICTV, которое было опубликовано в понедельник, 30 марта.

Успех вышеуказанной операции, как отметил Сырский, заключается в освобождении территорий. По состоянию на конец марта это 480 км² наших земель.

"Это превышает результаты, которые у нас были во время Добропольской контрнаступательной операции. Если вы помните, там за время проведения операции мы освободили более 430 км² территории", – напомнил главком.

Также он сообщил, что с 1 марта этого года враг планировал начать широкомасштабное наступление фактически на всех 13 основных направлениях. Россиянам пришлось изменить этот замысел и перебросить часть сил и средств с Покровского и Очеретинского направления на Александровское.

Что предшествовало

Недавно в 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригаде 8-го корпуса ДШВ ВСУ заявили о возвращении контроля над селом Березовое в Днепропетровской области. Офицер отделения коммуникации Сергей Колесниченко тогда заявлял, что в целом на Александровском направлении освобождено около 440 км² территории.

По состоянию на 29 марта, по его словам, захватчиков выбили из девяти населенных пунктов (семь в Днепропетровской и два в Запорожской областях). Еще три были зачищены от российских оккупационных войск.

Как писал OBOZ.UA, Силы обороны в течение 29 марта уменьшили численность российской оккупационной армии на 870 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе (с начала полномасштабной войны) составляют 1 млн 296 тыс. 700 человек.

