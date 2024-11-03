'Это очень болезненно!' Игнат подтвердил, что военных Воздушных сил отправляют в пехоту

Начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат подтвердил, что военнослужащих ВС отправляют в пехоту. По его словам, такой шаг очень болезненный для ведомства.

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В своем Facebook Игнат прокомментировал информацию, которую перед тем обнародовала народная депутат Марьяна Безуглая. "Да, подтверждаю, направляют. Не от хороших времен… И много, и это очень болезненно для Воздушных сил. И, конечно, это определенным образом влияет на общую картину. Но есть соответствующие решения, должны их выполнять, и понимаете почему", – написал он.

В то же время эксспикер Воздушных сил назвал манипуляцией заявление Безуглой о том, что эта ситуация якобы влияет на эффективность уничтожения российских БПЛА.

Юрий Игнат напомнил, что "Шахеды" сбивают не только Воздушные силы, но и Сухопутные, Десантно-штурмовые войска, Военно-морские силы, Государственная пограничная служба, о чем он лично пишет в утренних сводках Воздушных сил.

"В конце концов, и процент ущерба "Шахедов" никак не уменьшился, есть ежедневные официальные отчеты! Вместе с Shahed уже второй месяц подряд летит еще кое-что..., которое мы в сводках называем "БпЛА неустановленного типа". Их половина – они маркируются как "локационно потеряны", – рассказал представитель Воздушных сил.

Поэтому, добавил Игнат, ложь о "меньше сбивают" – очевидна. Он также обратился к Безуглой с вопросами относительно ее собственной деятельности на государственной службе:

"Лучше объясните, Марьяна, как, столько времени являясь активной членом профильного комитета, можно было провалить сверхважную мобилизацию и мотивацию, чтобы дошло до того, что из авиации, ПВО и медиков отправляли людей на передовую?! Посмотрите в зеркало, Марьяна, там все видно!"

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Безугла заявила, что Воздушные силы якобы сбивают меньше "Шахедов" якобы из-за перевода части личного состава в пехоту.

Напомним, на днях украинская доброволица Анастасия Блищик резко ответила Безуглой, обвинившей военное командование в переводе медиков с тыла на передовую. Военнослужащая подчеркнула, что врачи на фронте перегружены, и призвала нардепа присоединиться к войску.

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