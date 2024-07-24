'Это очень длительный процесс': Катков оценил, удастся ли России наладить производство дрона-камикадзе Qasef

В России планируют запустить производство нового дрона-камикадзе Qasef, патент на который уже получили от Ирана. Однако в ближайшее время массовое производство не удастся наладить.

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Кроме того, по характеристикам дрон Qasef будет уступать уже известным "Шахедам". Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал главный редактор военно-аналитического портала Defence Express Олег Катков.

"В России их просто запатентовали. Никакой сенсации в этом нет. Но говорить о том, что в ближайшей перспективе они заменят такими дронами "Шахеды", нельзя. Абсолютно. Речь идет о том, что это предприятие запатентовало разработку. От патента до налаживания производства проходит огромный срок. К примеру, прошло очень много времени с тех пор, как начали говорить о том, что в России планируют собирать "Шахеды", – заявил эксперт.

Катков отметил, что без большого количества импортных комплектующих России не удастся наладить производство дронов. Так, поставки "Шахедов" приостановились, поскольку Иран использовал все дроны для ударов по Израилю и не поставлял их в Россию, что стало сразу заметно.

"Итак, тот факт, что кто-то запатентовал, не означает, что эти дроны сразу начнут массово производить. Это очень длительный процесс. Это во-первых. Во-вторых, он в определенной степени уступает "Шахеду", – добавил Катков.

По его словам, дрон Qasef разработан на основе дрона-камикадзе Ababil. Его стартовая масса составляет 85 килограммов, из которых боевая часть весит 30 килограммов, а заявленная дальность полета достигает 100 километров. По сравнению с "Шахедом", Qasef имеет худшие характеристики, и у противника есть возможность увеличить вес боевой части. Поэтому вряд ли оккупанты начнут массовое производство новых дронов.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия может начать производство нового дрона-камикадзе. Предприятие "Завод Сигнал" уже запатентовало свой беспилотник, визуально напоминающий дрон-камикадзе Qasef иранской разработки.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 20 июля во время атаки на Украину российские оккупационные войска использовали не только ракеты и дроны-камикадзе Shahed-136, но и новый тип дрона, который до сих пор не идентифицирован. Им, в частности, враг пытался ударить по Киеву.

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