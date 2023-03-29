'Это опасные слова': Байден отреагировал на заявление Путина о планах разместить ядерное оружие в Беларуси

Президент США Джо Байден отреагировал на планы российского диктатора Владимира Путина касательно размещения тактического ядерного оружия на территории Беларуси. По словам, американского лидера, такая риторика Кремля вызывает обеспокоенность.

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Байден подчеркнул, что слова Путина о ядерном оружии опасны. Об этом сообщает издание CNN.

Президент Соединенных Штатов отметил, что обеспокоен планами России разместить тактическое ядерное оружие в соседней Беларуси. Также Байден заметил, что ядерная риторика государства-террориста РФ продолжается уже долго, и это вызывает беспокойство.

"Они еще этого не сделали, если только что-то не произошло, пока я был в вертолете. Конечно, меня это беспокоит. О чем я говорил с вами весь последний год? Это опасный разговор, и это вызывает беспокойство", – заявил Байден.

В свою очередь бывший вице-президент США Майк Пенс заметил, что Путин постоянно начинает говорить о ядерном оружии каждый раз, когда он оказывается в тупиковой ситуации.

"Каждый раз, когда он заходит в угол, он упоминает о ядерном оружии, а теперь угроза перемещения тактического оружия – как раз последняя. Мы не позволяем Путину отвлекать мир или уменьшать поддержку своими угрозами перемещения тактического ядерного оружия. Нам просто нужно оставаться сильными и стоять на стороне украинцев", – сказал Пенс.

Примечательно, что заявление российского диктатора Владимира Путина о намерении разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие может свидетельствовать о его очередной попытке "поднять ставки" в противостоянии с Западом. Аналитики уверены, что этим шагом глава Кремля пытается угрожать не так Украине, как странам НАТО, в частности, Польше, Литве и Латвии.

Напомним, 25 марта диктатор РФ Владимир Путин заявил, что Россия уже 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси. По его словам, поводом для такого шага стало заявление Британии о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Хотя на самом деле обедненный уран не имеет никакого отношения к ядерному оружию, а самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко еще в августе 2022 года проговорился, что беларуская армия готовится к применению российского ядерного оружия.

Ранее американский Институт изучения войны заявил, что угрозы диктатора Путина о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси не имеют отношения к риску разрастания ядерной войны. Этот риск по-прежнему остается очень низким.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Евросоюзе скептически относятся к возможности применения Россией ядерного оружия. В частности, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что после визита главы Китая Си Цзиньпина в Москву вероятность ядерной войны уменьшилась, ведь Си четко дал понять президенту РФ Владимиру Путину, что ядерное оружие применять не стоит.

К слову, Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) осудила заявление российского диктатора Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси. В ICAN отметили, что Европа не может быть в безопасности, пока у РФ есть такое вооружение.

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