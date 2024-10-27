'Это оперативная потеря': эксперт объяснил ситуацию с Селидово и назвал причины, почему ВСУ иногда приходится отходить. Карта

Прорыв войск РФ в городе Селидово на Донетчине является оперативной потерей для ВСУ, но стратегически это ни на что существенно не влияет. Украинские силы, если и вынуждены отойти, то делают это с боями, которые приносят потери врагу.

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А несмотря на смещение линии столкновения, для оккупантов обстановка ничего не открывает. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"У нас почему-то каждый раз на фоне потери любой территории поднимается волна "всепрожигательных" высказываний. Конечно, это не хорошо, когда мы теряем территории. Но говорить о том, что таким образом "открываются ворота" или "свободные пути", по которым россияне смогут продвигаться вглубь нашей обороны... Ничего там не открывается", – подчеркнул собеседник.

Он признал, что иногда подразделениям ВСУ приходится отходить из определенных населенных пунктов, потому что враг существенно превосходит нас в живой силе и технике, не говоря уже об артиллерии, дронах и средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Но это отход с боями, потому это не прорыв линии фронта. Не надо путать эти понятия", – отметил майор запаса.

Он объяснил: когда говорят, что "ворота открываются" на определенном участке фронта, то подразумевается то, что там стояли линии обороны – первая, вторая, третья – и они полностью были прорваны. Сзади войск уже нет, поэтому у врага есть возможность продвинуться на относительно большое расстояние или заходить в тыл наших войск из-за прорыва линии фронта.

"Но прорыва линии фронта в Селидово не произошло, и это главное. Линия фронта смещается, но ничего для россиян не открывается", – добавил Гетьман.

Как сообщал OBOZ.UA, в Нацгвардии рассказали, что атаки на Селидово оккупанты осуществляют малыми группами и широким фронтом, но без бронетехники. Они массированно обстреливают город, но не ровняют его с землей, очевидно, надеясь сохранить какую-нибудь инфраструктуру, чтобы закрепиться там.

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