'Это подрывает веру населения в российский режим': Буданов объяснил логику ударов по Москве

Удары ВСУ вглубь России, включая Москву, имеют важную социальную сторону. Россияне наконец-то начали ощущать на себе влияние войны. Кроме того, это подрывает веру населения РФ во "всемогущий" российский режим, который, как ему втолковывали сколько лет, "является сильнейшим в мире".

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью The WarZone во время пребывания в Вашингтоне с украинской делегацией.

Главный разведчик Украины с улыбкой отметил, что официально Киев никогда не подтверждал, что удары по российской столице наносятся украинской стороной.

"Теперь об ударах вглубь России, включая Москву, которые кто-то наносит. В этом есть социальная сторона. Потому что сейчас российское население и особенно крупный российский бизнес действительно начинает ощущать на себе влияние войны. Потому что до этого по телевизору шла просто война. Да, это имело определенное финансовое влияние на крупных игроков, но более мелких даже не затрагивали. Но демонстративные удары, такие как удары по Москва-сити – району небоскребов в Москве – демонстрируют всем, что сейчас это касается их", – сказал Буданов.

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По словам главы ГУР, подобные атаки заставляют российское население думать. Россияне начинают понимать, что далеко не все так, как им рассказывают, понимать, что их власть не может защитить их, а умеет только воровать. А "всемогущий" российский режим не так уж всемогущ.

"Это подрывает веру населения во всесильный российский режим, который является самым сильным в мире. Они начинают задавать такие логические вопросы, как: "А где наша ПВО, которая должна нас защищать?" И начинают обвинять в этом свою власть, что она украла все деньги. Следующий аспект – удары по критической военной инфраструктуре. В него входят нефтеперерабатывающие заводы, поставляющие топливо для боевых действий, а также заводы и заводы, производящие комплектующие для военной техники. Поэтому создается общая картина", – сказал Буданов.

Также начальник ГУР отметил, что диверсия на аэродроме Чкаловский под Москвой сильно ударила по ФСБ и руководству России. На этом аэродроме находятся "самолеты судного дня", правительственные борта и спецсамолеты. Атака на такой сверхважный объект нанесла удар по Федеральной службе безопасности РФ, которая должна была его охранять, а также по военному и политическому руководству России.

"Объяснение здесь такое же, потому что это была атака, осуществленная в безопасной зоне фактически внутри Москвы, потому что этот аэродром находится в пределах обширной Московской области. Это демонстрирует очевидную неспособность режима защитить даже свою важнейшую и безопасную инфраструктуру", – сказал Кирилл Буданов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в том же интервью Буданов объяснил, зачем Украина охотится за системами ПВО в Крыму. По словам главного разведчика, этими ударами Украина достигает сразу трех целей. В первую очередь, образуются полезные для ВСУ "дыры" в общем охвате противовоздушной обороны оккупантов, истощаются запасы их ракет, а также демонстрируется несостоятельность техники РФ.

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