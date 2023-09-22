Достигается сразу три цели: Буданов объяснил, зачем Украина охотится за системами ПВО в Крыму

Ударами по российским системам ПВО во временно оккупированном Крыму Украина достигает сразу трех целей. В первую очередь, образуются полезные для ВСУ "дыры" в общем охвате противовоздушной обороны оккупантов, истощаются запасы их ракет, а также демонстрируется несостоятельность этой техники РФ.

Об этом в интервью The Drive рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он подчеркнул, что системы ПВО – это очень дорогостоящее оборудование. На производство такой техники уходит много времени.

Буданов пояснил: когда российские ПВО один за другим утилизируются, оккупантам нужно думать о том, откуда они могут подтянуть эти системы и где они могут терпеть меньшую оборону в других местах. Так образуются "дыры", которые играют на руку украинским военным.

"Эти дыры используются для других целей. Кроме того, мы истощаем их ракетные запасы ПВО, поскольку они не безграничны. И с политической точки зрения мы также демонстрируем очевидную несостоятельность российских систем ПВО, что, соответственно, делает их менее выгодными на мировых рынках вооружений", – отметил руководитель ГУР.

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