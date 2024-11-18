'Это показательные удары': Зеленский отреагировал на новую атаку РФ на Одессу и указал на цинизм агрессора. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную атаку российских оккупантов по Одессе, в результате которой погибли 8 человек, а почти два десятка человек получили ранения. Он назвал это показательными ударами и подчеркнул, что Россия демонстрирует свое настоящее лицо: для нее важна только война.

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Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале. По его словам, удар был нанесен баллистической ракетой по жилому району города. Пострадали не только жилые дома, но университет, административные здания и парковка.

"Удар российских террористов баллистикой по Одессе, по жилому району. Прилет на парковку. Поврежден многоквартирный дом, университет, админздание. По сей день известно о 8 погибших людях. Мои соболезнования семьям и близким. Еще почти два десятка человек пострадали. Привлечены все необходимые силы, чтобы помочь всем, кто в этом нуждается", – говорится в сообщении.

Зеленский заметил, что после встреч и разговоров политиков с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, а также лживых заявлений в медиа об "воздержании" от атак, Россия демонстрирует свое истинное лицо.

"Это не случайные удары – показательные удары. После звонков и встреч с Путиным, после всех лживых сплетен в медиа о якобы "воздержании" от ударов. Россия показывает, что ее интересует действительно: только война", – отметил он.

Президент также подчеркнул, что эти удары представляют собой четкий сигнал для всего мира о реальных намерениях агрессора. Он призвал международное сообщество обратить внимание на эту агрессивную политику России, отмечая, что этот месседж должен быть услышан на всех международных площадках от саммитов "Группы двадцати" до столичных кабинетов по всему миру.

Напомним, террористические войска России днем 18 ноября нанесли удар баллистическими ракетами по гражданской инфраструктуре Одессы. В городе повреждены жилые дома. По состоянию на 13:20, известно о восьми погибших и 18 пострадавших. Среди раненых – один ребенок, четыре человека в тяжелом состоянии.

Как сообщал OBOZ.UA, во время самой массированной ракетно-дроновой атаки РФ 17 ноября Россия атаковала Одессу "Шахедами". В результате ударов погибли двое сотрудников энергообъекта, ранения получил 17-летний парень.

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