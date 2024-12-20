'Это привычная тактика': Недзельский объяснил, что стоит за попыткой оккупантов совершить прорыв на Северском направлении

Попытка войск РФ совершить прорыв фронта под Северском в Донецкой области может свидетельствовать об их намерении активизироваться еще на каком-то направлении, кроме тех, где они уже ведут наступления. Для агрессора выгодно, чтобы на передовой было как можно больше сложных участков, и его действия – привычная тактика.

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Об этом в интервью OBOZ.UA заявил полковник запаса ВСУ, экс-начальник разведки 92-й ОМБр, военный эксперт Петр Недзельский. По его словам, уже не впервые оккупанты предпринимают попытки прорыва сразу на нескольких направлениях и наблюдают, где было обнаружено слабое звено в обороне ВСУ, а где ничего не удалось.

"Часто бывает так, что враг делал ставку на одно направление, но там оказался не слишком толковый командир, не слишком хорошо подготовилось подразделение, хотя условия были лучше. Зато на соседнем участке фронта неожиданно пошло лучше, соответственно, командование меняет свой стратегический замысел, все силы бросает туда, развивая наступление", – объяснил собеседник.

Американский Институт изучения войны (ISW) ранее обратил внимание, что большая механизированная атака на Северском направлении, которую враг совершил 14 декабря и которую защитники Украины отбили, произошла сразу после смены командования российских сил на этом участке.

"Новая метла" может смотреть на проблему по-новому. Если предыдущий командир не смог добиться каких-либо оперативно-тактических успехов, его меняют. Приходит новый и применяет другие методы, принципы, средства, учитывая ошибки своего предшественника, и надеется на успех", – согласился Недзельский.

По его словам, часто случается, что после замены командира происходят изменения, особенно если новый начальник более решителен, смел или имеет лучшее стратегическое мышление. И это касается не только оккупационной армии – это военная психология.

"То есть субъективный фактор всегда играет на войне очень важную роль. Ведь объективные обстоятельства могут быть достаточно прекрасными, но командир может оказаться не слишком решительным и бояться рисковать. И наоборот", – добавил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 20 декабря российские ДРГ пытались совершить прорыв в направлении Херсона. Оккупанты действовали под прикрытием массированного обстрела областного центра и других населенных пунктов региона, что привело к жертвам и гражданским среди мирного населения.

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