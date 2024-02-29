'Это серьезная проблема': Буданов высказался о получении Россией доступа к тайным планам Украины по контрнаступлению

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что Россия как-то смогла получить тайную информацию о планах Украины по контрнаступлению. Он назвал эту ситуацию серьезной проблемой.

Также Буданов отметил, что в данный момент принимаются соответствующие меры. Об этом он сказал в интервью CBC.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил СМИ, что планы украинского контрнаступления попали в Кремль еще до того, как оно началось.

"Я не собираюсь говорить больше, чем президент", – сказал Буданов, отвечая на вопрос об утечке разведданных.

"Мы получили, скажем, информацию, доказательства, что планы стали известны России. Это серьезная проблема, и мы принимаем определенные меры", – добавил глава ГУР МО.

Напомним, Зеленский высказался по поводу причин, по которым летнее контрнаступление Сил обороны на юге Украины не принесло ожидаемых результатов. Он заявил, что не все идет так, как планируется, а реализация планов зависит не только от украинских воинов, но и от западных партнеров нашего государства.

Зеленский также впервые сказал, сколько украинских военных погибли в войне против РФ. По его словам, количество погибших воинов почти в шесть раз ниже количества ликвидированных россиян, впрочем, даже одна оборванная жизнь украинца для Украины является невероятно тяжелой потерей.

Кроме того, президент резко ответил на вопрос о переговорах с Путиным и "проигрыше" в войне. По его словам, Украина не может позволить себе потерпеть поражение, ведь на поле боя решается вопрос физического выживания украинского народа.