'Это стандартные боеприпасы': в Пентагоне прокомментировали передачу Украине снарядов с обедненным ураном

США планируют впервые отправить в Украину бронебойные боеприпасы, содержащие обедненный уран. Они станут частью нового пакета военной помощи, о котором Соединенные Штаты объявили в среду, 6 августа.

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Боеприпасы умеренно радиоактивны, что вызывает сомнения в их безопасности и риске, который они могут представлять для гражданского населения. В Пентагоне прокомментировали передачу Украине снарядов с обедненным ураном, сообщила CNN.

Эти боеприпасы лишены большей части радиоактивных веществ и не могут вызывать ядерную реакцию. США имеют запасы их по всему миру, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Она отметила, что США уверены, что украинцы будут ответственно использовать эти снаряды.

"Эти снаряды являются стандартным использованием в танках, которые применяют не только США и которые мы будем предоставлять украинцам. И если они будут включены в пакеты, которые поступают сегодня или в ближайшие недели, мы абсолютно уверены, что украинцы будут использовать их ответственно, борясь за возвращение своей суверенной территории", – сказала Сабрина Сингх.

Боеприпасы с обедненным ураном могут быть выпущены из американских танков Abrams, которые должны быть поставлены в Украину в ближайшие недели. Они могут пробивать броневые пластины, такие как на танках, поскольку они изготовлены из высокоплотного металла, побочного продукта производства топлива для атомных электростанций. Патроны из обедненного урана почти на 70% плотнее свинца, который используется в стандартных патронах.

Обедненный уран и особенный тем, что обладает высокой плотностью и жесткостью. Вот поэтому его используют для производства боеприпасов и брони военной техники. В частности, броня с обедненным ураном установлена на американских танках Abrams. А снаряды с обедненным ураном пробивают стальную броню гораздо лучше обычных.

Заметим, что боеприпасы с обедненным ураном не имеют никакого отношения к ядерному оружию или так называемым грязным бомбам. Противоположное любит утверждать российская пропаганда. Обедненный уран расположен только в сердечнике бронебойного снаряда и не имеет высокой радиоактивности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В среду, 6 сентября, Министерство обороны США объявило о дополнительном пакете военной помощи для Украины на сумму 175 миллионов долларов. Среди прочего в него войдут снаряды с обедненным ураном и другие виды боеприпасов.

Снаряды с обедненным ураном будут запускаться с американских танков Abrams, которые, по данным СМИ, должны быть доставлены в нашу страну в ближайшие недели.

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