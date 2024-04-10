'Это только рекомендации': нардеп сказал, кто и когда будет решать судьбу законопроекта о мобилизации

Комитет Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке 9 апреля подготовил окончательный вариант законопроекта о мобилизации, который во втором чтении должны рассмотреть парламентарии. Решать, принимать ли как весь закон, так и отдельную правку, может исключительно ВР.

Об этом в своем Telegram-канале написал нардеп Ярослав Железняк. Он отметил, что ко второму чтению должна появиться таблица, в которой будет более 4300 поправок. Они будут разделены на две группы: учтенные Комитетом – то, что вошло в рекомендации ко второму чтению, и отклоненные. Последних гораздо больше.

В среду, 10 апреля, депутаты приступят к рассмотрению законопроекта во втором чтении именно с отклоненных правок. Каждый автор такой правки сможет предложить залу проголосовать – в случае, если правка наберет 226 и более голосов, она станет учтенной.

"Я мало верю, что будет положительный здесь результат, но такие правки ставить будут. И учитывая, сколько коллег уже публично не удовлетворены решением Комитета, то ставить будут много. Поэтому, я думаю завтра день начнется и завершится только рассмотрением отклоненных правок...завершится поздно вечером или вообще ночью. И затем председательствующий объявит паузу в заседании до утра четверга", – прогнозирует Железняк.

Уже в четверг, 11 апреля, если пройдут все отклоненные поправки, начнется рассмотрение учтенных Комитетом поправок к законопроекту. Каждый народный депутат может поставить каждую такую правку "на подтверждение". Для того, чтобы ее сохранить, нужно набрать 226 голосов на каждую правку. Если голосов будет недостаточно, она становится отклоненной и текст возвращается к редакции первого чтения.

"Поэтому все будет решаться именно 11 апреля. По каждому изменению, которое учтено. Ну и потом финальное голосование за закон в целом", – сообщил нардеп.

Напомним, что ранее нардеп Алексей Гончаренко заявлял, что законопроект о мобилизации будет внесен на рассмотрение в сессионный зал Верховной Рады для голосования 10 апреля. Документ вступит в силу через месяц после принятия, однако неизвестно, сколько времени для этого потребуется, отмечал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Комитет национальной безопасности и обороны подготовил окончательный вариант мобилизационного законопроекта ко второму чтению. Из него были исключены нормы о демобилизации и ротации военных.

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