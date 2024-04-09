Комитет Рады согласовал окончательный вариант законопроекта о мобилизации: что изменилось

Комитет национальной безопасности и обороны подготовил окончательный вариант мобилизационного законопроекта ко второму чтению. Из него были исключены нормы о демобилизации и ротации военных.

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко. Он также обнародовал основные положения законопроекта:

– Остается норма о праве на демобилизацию людей с инвалидностью.

– Демобилизация в связи с освобождением из плена (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу).

– Признанные ограниченно годными обязаны будут повторно прийти пересмотр в течение 12 месяцев.

– Военнослужащие в случае заключения первого контракта имеют право на компенсацию 50 процентов от первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки.

– Те, кто получил 2-3 группу инвалидности после 24 февраля 2022 (кроме военнослужащих) подлежат повторному медицинскому осмотру для определения пригодности к службе.

– Ограничение консульских услуг для мужчин от 18 до 60 лет без военно-учетных документов.

– Ограничение на управление транспортными средствами мужчинам соответствующего возраста по требованию ТЦК.

– Граждане, до 25 лет прошедшие базовую военную подготовку, не будут подлежать мобилизации. На службу их могут позвать только добровольно

– От службы в армии могут освободить две категории граждан:

– члены семьи первой степени родства (не более одной) с человеком с инвалидностью 1 или 2 группы, занятые постоянным уходом за ним.

– члены семьи второй степени родства с таким лицом (не более одного и при условии отсутствия родственников первой степени родства или их физической несостоятельности, что подтверждается выводом ЛКК).

– Военнослужащие, заключившие контракт, получат сертификат на покупку транспортного средства в размере 150 тысяч гривен.

– Женщины могут быть призваны на военную службу во время военного положения в добровольном порядке. Подлежат взятию на военный учет женщины с медицинским или фармацевтическим образованием.

Закон вступает в силу через месяц после принятия, за это время Кабинет Министров должен подготовить все нормативные документы.

Как сообщал OBOZ.UA, Верховная Рада Украины отдельно рассмотрит положения о демобилизации и ротации военнослужащих. Комитет по национальной безопасности и обороне принял соответствующее решение 13-ю голосами "за".

Напомним, командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк призвал украинцев становиться в ряды Вооруженных сил. Генерал-лейтенант подчеркнул, что отсидеться никому не удастся, ведь на кону стоит судьба страны и нации.

Ранее сообщалось, что согласно законодательству за уклонение от мобилизации может наступить как административная, так и уголовная ответственность, предусматривающая лишение свободы.