Нардеп назвал дату, когда в Раде могут рассмотреть закон о мобилизации в Украине

Народные депутаты Украины готовятся одобрить законопроект №10449 о мобилизации и военном обучении. Ожидается, что он будет внесен на рассмотрение в сессионный зал Верховной Рады для голосования 10 апреля.

Документ вступит в силу через месяц после принятия, однако неизвестно, сколько времени для этого понадобится. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"Законопроект о мобилизации планируется выносить на рассмотрение Верховной Рады 10 апреля", – говорится в сообщении.

Напомним, 2 апреля президент Украины Владимир Зеленский утвердил изменения к прохождению военной службы в ВСУ.

В тот же день глава государства подписал закон, открывающий новые возможности цифровизации в армии, в частности, он предусматривает создание электронного кабинета военнообязанного. В Министерстве обороны отметили, что в этом законе нет никакого положения по электронному вручению повесток.

Как писал OBOZ.UA:

– Законопроект №10062 предусматривает : возможность создания электронного военнообязанного кабинета, создание приложения для военнослужащих "Армия+", возможность для Украины размещать свои ИТ-системы в облаках стран-членов НАТО, усовершенствование взаимодействия реестра "Оберег", цифровизацию процесса обретения статуса УБД .

– Ранее СМИ сообщали, что нардепы, дорабатывающие новый проект закона о мобилизации, решили отказаться от нормы об обязательной регистрации электронного кабинета призывника.

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