'Это временный шаг': нардеп объяснил, чего ожидать военнообязанным украинцам за границей. Видео

Пока никакого запрета для дипучреждений Украины за рубежом по выдаче документов украинцам мобилизационного возраста не существует. Есть только приостановка консульских услуг и это лишь временный шаг, который произошел на фоне мобилизации в Украине.

Об этом OBOZ.TALK рассказал нардеп, вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2020 году, юрист-международник Александр Мережко. Он подчеркнул, что речь идет о временной приостановке услуг и в отличие от ограничения некоторых прав человека в период военного положения, "это совсем другая история".

"Здесь речь не идет о запрете, а речь идет о том, что временно было приостановлено предоставление консульских услуг за границей. То есть здесь о запрете речи нет. Речь идет о таком временном шаге, связанном с этим", – рассказал нам депутат.

Мережко говорит, что граждане Украины, если они считают, что их права были нарушены, не только имеют право на защиту, но и должны этой защитой пользоваться.

"Это конституционное право, которое дает возможность защитить свои права и свободы. Есть разные правовые механизмы. Есть национальное право, то есть за защитой этого права можно обратиться в национальный суд Украины. Или можно обратиться, если человек находится за границей, в местные органы власти, в том числе в местный суд, и там защитить свои права", – отметил политик.

Вопрос возник на фоне заявлений стран Евросоюза о готовности высылать со своих территорий украинцев призывного возраста.

"Здесь есть разные ситуации и здесь мы нуждаемся в дифференцированном подходе. Потому что многие выехали по разным обстоятельствам. Кто-то имел правое основание, кто-то не имел. Но гражданин Украины, который находится на территории иностранного государства, находится под юрисдикцией этой страны. То есть вопрос правомерности пребывание и вопрос получения статуса, например, статуса беженца – все это регулируется национальным правом данной страны, где находится в данный конкретный момент гражданин Украины. И страна сама решает, кому разрешить находиться на своей территории, а кому нет", – объяснил депутат.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство иностранных дел заявило, что никакого нарушения прав человека в связи с временным прекращением приема новых заявлений по консульским услугам для мужчин призывного возраста за границей не происходит. Мужчины призывного возраста, уточнившие свои данные в ТЦК в соответствии с законодательством, могут подавать заявки на получение консульских услуг и записываться на консульский прием.

Но украинские мужчины призывного возраста больше не смогут получать паспорта за пределами государства – такое решение еще раньше принял Кабмин. Речь идет как о внутреннем паспорте гражданина Украины, так и о заграничном.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!