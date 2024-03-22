'Этому должен быть положен конец': Боррель осудил массированную атаку России по Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на очередную массированную ракетную атаку РФ по Украине. Он заявил, что удары должны прекратиться, а виновные будут наказаны.

Соответствующее заявление Боррель сделал в соцсети X в пятницу, 22 февраля. Он отметил, что страна-агрессор продолжает жестоко атаковать гражданских украинцев, используя ракеты и БПЛА.

"Россия продолжает свои жестокие атаки на население Украины, бомбардируя беспилотниками и ракетами энергетическую инфраструктуру в течение ночи, убивая и раня десятки людей, ставя под угрозу безопасность Запорожской атомной электростанции. Это должно прекратиться! Все виновные будут привлечены к ответственности", – написал политик.

Напомним, 22 марта армия России устроила вторую за двое суток массированную атаку против Украины. Ночью враг запустил "Шахеды", а утром – крылатые ракеты Х-101/555/55. Под удар попали Запорожская, Хмельницкая, Днепропетровская, Полтавская, Николаевская, Винницкая, Одесская, Львовская и Ивано-Франковская области, есть погибшие и пострадавшие.

Атака РФ по объектам энергетики 22 марта стала самой большой за все время полномасштабной войны – удары совершены по около 20 подстанциям и электростанциям, включая ДнепроГЭС.

Чтобы вернуть электронасбжение всем потребителям, нужны сутки, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В минобороны РФ цинично назвали атаку по гражданской инфраструктуре и жилым домам в Украине "ударами возмездия". Представитель УДА "Юг" Сергей Братчук в эфире OBOZ TV назвал такое заявление ложью и подчеркнул, что атака требует тщательной подготовки врага не один и даже не несколько дней.

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