'Этот момент настал': Плетенчук объяснил, почему дроновый контроль ВСУ над трассами в Крыму будет проблемой для россиян

Дроновый контроль Вооруженных сил Украины на трассах оккупированного Крыма станет более ощутимым для гражданских россиян, чем для военных РФ. Ведь несмотря на потери, российские захватчики и в дальнейшем будут продолжать использовать эти маршруты для перевозки грузов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что враг вероятно будет пытаться усиливать собственную противовоздушную оборону, но сделать это быстро вряд ли получится.

Сухопутный коридор оккупантов становится все более уязвимым

По словам Плетенчука, сейчас российские войска фактически сосредоточили основную логистическую нагрузку на так называемом "сухопутном коридоре". Его ключевым недостатком является то, что он проходит значительно ближе к линии боевого соприкосновения по сравнению с другими маршрутами снабжения.

"В какой-то момент их должны были там начать доставать и наконец этот момент настал. И для россиян это будет проблемой, но в основном это будет проблемой для рядовых россиян, для нелегальных туристов, которые в украинский Крым собираются или непосредственно для тех, кто находится в Крыму постоянно, потому что такая логистика уязвима", – подчеркнул представитель ВМС ВСУ.

Он выразил убеждение, что российские военные будут продолжать перевозить грузы по этим маршрутам, даже несмотря на потери, поскольку такая практика является привычной для армии РФ.

В то же время, по его словам, последствия станут ощутимыми тогда, когда количество уничтоженных бензовозов и другой техники будет превышать объемы грузов, которые удается доставить в пункты назначения.

Комментируя возможные попытки России усилить противовоздушную оборону и обезопасить сухопутный коридор снабжения, Плетенчук отметил, что для реагирования на новые угрозы и адаптации к изменившейся ситуации требуется определенное время.

"Так оно работало всегда. Это реалии любой войны. И когда вы находите такую отмычку, которой можно открыть какие-то возможности, ваш враг некоторое время должен потратить на то, чтобы как-то это нивелировать. А такую угрозу, которую создали мы для россиян, в частности, и на этом логистическом соединении в Джанкой, нивелировать будет довольно сложно", – отметил он.

Напомним, ранее министр обороны Михаил Федоров анонсировал запуск "логистического локдауна", который направлен наносить сокрушительные удары по военным объектам российской оккупационной армии. Речь идет об ударах по логистике, складам, технике, командным пунктам и маршрутам снабжения захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров рассказывал, что сухопутный коридор в Крым, который российские оккупанты долгое время использовали для военной логистики, фактически перестал работать. Сейчас этот маршрут контролируют Вооруженные силы Украины. Поэтому, по словам чиновника, в этом году курортного сезона на оккупированном Азове не будет.

