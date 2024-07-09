Эвакуировали более 600 пациентов: Ляшко рассказал о повреждениях в 'Охматдете'

Более 600 пациентов были эвакуированы из больницы "Охматдет" после атаки России в понедельник, 8 июля. Из них 100 было направлено в другие медицинские учреждения.

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В результате обстрела пострадали 50 человек, из них 7 детей. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

"У нас более 50 раненых, из них двое медработников тяжело ранены, 40 медработников получили разную степень тяжести ранений. Сейчас мы четко знаем о 7 раненых детишках, их жизни ничего не угрожает.... Мы эвакуировали более 600 пациентов, более 100 ранены. заведения здравоохранения", – сказал Ляшко.

Министр также отметил, что во время эвакуации находившихся на диализе пациентов погиб врач отделения диализа Светлана Лукьянчук.

Российские ракеты повредили четыре лечебных корпуса и один административный. Основной задачей было эвакуировать пациентов, находившихся на аппаратах жизнеобеспечения, в условиях, когда в больнице были отключены электроснабжение и кислород.

Пациентов перевезли в реанимационные отделения, онкогематологические центры и нейрохирургические отделения. В частности, часть пациентов "Охматдета" приняли Национальный институт рака и Институт нейрохирургии НАМН и другие медучреждения.

Врачи "Охматдета" сопровождают эвакуированных пациентов, контролируя их состояние и лечение. Укрзализныця помогает с транспортировкой пациентов, приехавших на плановое лечение, но еще не начавших его.

По словам Ляшко, основное терапевтическое и хирургическое лечение было перенесено в две областные больницы. Информация о том, куда обращаться за медицинской помощью, будет сообщена отдельно.

Сейчас руководители подразделений и отделений больницы проводят оценку ущерба. Всего в больнице на момент атаки находились около 700 пациентов.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Киеве во время воздушной тревоги утром 8 июля раздавались взрывы в разных районах. Кроме детской больницы, повреждены и другие объекты, в том числе полностью разрушен один из подъездов многоквартирного дома.

После взрывов в Киеве, Днепре, Кривом Роге и гибели в этих городах гражданских министерство обороны России цинично заявило, что 8 июля совершило по Украине " групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности и авиабазам ".

Отметим, что ранее СБУ установила, что оккупанты атаковали детскую больницу "Охматдет" ракетой Х-101. На месте трагедии уже найдены доказательства, в том числе обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля.

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