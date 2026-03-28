Эвакуированы десятки людей, повреждена крыша роддома: в сети показали последствия атаки на Одессу

В ночь на 28 марта оккупационная армия РФ осуществила атаку на Одессу. Из-за действий захватчиков повреждена крыша роддома, зафиксированы разрушения многоэтажек, частных домов и автомобилей.

По предварительным данным, известно об одном погибшем и пострадавших. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"Из-за ночной атаки россиян в Одессе повреждена крыша роддома: эвакуирован 81 человек. На месте работали психологи ГСЧС и Национальной полиции", – отметили спасатели.

В городе зафиксированы повреждения как в многоквартирных, так и в частных домах. В результате обстрелов возникли пожары. Спасатели быстро потушили возгорания, несмотря на повторные сигналы воздушной тревоги. Также получили повреждения объекты критической инфраструктуры и транспортные средства.

"Предварительно, в результате атаки погиб один человек, еще 11 человек, среди которых ребенок, травмированы", – говорится в сообщении.

На месте ударов оперативно действовали спасатели ГСЧС, члены Ассоциации добровольных пожарных Украины и сотрудники спасательно-водолазной службы.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 28 марта вражеские БПЛА атаковали Полтавщину в течение ночи. Зафиксировано попадание в жилой дом и промышленные объекты в Полтавском районе. В результате российского террора один человек погиб.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 28 марта оккупационная армия России устроила очередную атаку по городу Кривой Рог Днепропетровской области. В результате вражеского обстрела погиб мирный житель, поврежден объект промышленной инфраструктуры

