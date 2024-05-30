Евросоюз передал Украине современные системы разминирования MV-10. Фото

Украина получила от Европейского союза три современных системы разминирования DOK-ING MV-10. Технику получат новосозданные пиротехнические подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в среду, 29 мая. Технику передала посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

Там отметили, что саперы ГСЧС уже имеют комплекс DOK-ING MV-10 и используют его для обезвреживания взрывоопасных предметов на территории Украины. Эти системы дистанционны, поэтому особенно безопасны при использовании.

"Эти машины особенно эффективны при разминировании больших территорий и способны обезвреживать как противопехотные, так и противовзорвавшиеся противотанковые мины и другие боеприпасы. Они могут разминировать и на крутых склонах", – отметили в ГСЧС.

Что известно о комплексе MV-10

DOK-ING MV-10 предназначен для очистки различных типов местности с противопехотными, противотанковыми минами и неразорвавшимися боеприпасами. MV-10 может разминировать большие территории, заминированные всеми типами мин и снарядов.

Рабочие инструменты для рытья и разминирования крепятся к передней части системы, они специально разработаны, чтобы взорвать или уничтожить неразорвавшиеся мины и боеприпасы, когда MV-10 двигается вперед.

Благодаря дистанционному управлению комплекс особенно безопасен в эксплуатации. Он может разминировать до 4 тысяч кв. м в час, в том числе на крутых склонах.

Технические характеристики MV-10

– длина 7280 мм;

– ширина 2970 мм;

– высота 2130 мм;

– вес около 20950 кг;

– двигатель Caterpillar C18 мощностью 570,5 кВт/766 л. с.;

– скорость 7 км/ч транспортная и 0,5 – 3 км/ч рабочая.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Литвы одобрило выделение 13,5 миллионов евро на закупку радаров воздушного наблюдения для Украины. Таким образом, Вильнюс способствует коалиции противовоздушной обороны, которую возглавляет Германия.

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