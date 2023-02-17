В воздухе пахло войной, но не верили в наступление и говорили о Евровидении: чем жила Украина за неделю до 24 февраля

Приближается дата, которой каждый из нас хотел бы избежать. 24 февраля 2022-го украинцы проснулись в другой стране и другой реальности. Бомбы, ракеты, сигналы воздушной тревоги, укрытие – все эти когда-то абстрактные вещи стали обыденными для каждого из нас. Вместе с тем война не началась неожиданно – было много предупреждающих сигналов, которые, впрочем, многим хотелось игнорировать.

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OBOZREVATEL предлагает в формате информационного среза одного дня вспомнить – чем жила Украина ровно за неделю до начала полномасштабного вторжения.

Российские войска на украинской границе

Для отслеживавших ситуацию "за поребриком" сутки 17 февраля 2022 года начались с заявления посла России в Ирландии Юрия Филатова, который заверил, что "Россия в течение трех-четырех недель отведет свои войска" от украинской границы и вернет их на исходные позиции. Через несколько часов представитель России в Организации Объединенных Наций Сергей Вершинин на заседании Совбеза также заявил, что Россия еще с 15 февраля начала отводить часть войск от украинской границы.

Такое же заявление накануне сделали и в министерстве обороны России, объявив о начале отвода подразделений Южного и Западного военных округов. Со своей стороны, ни украинская, ни американская разведки ничего подобного не зафиксировали, а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "незначительная ротация не считается отводом" войск.

Более того, президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц по итогам телефонного разговора заявили, что Российская Федерация продолжает наращивать свои военные силы вблизи Украины, поэтому риск вторжения все еще остается высоким. Также они подтвердили свою поддержку украинского государства, совместные усилия по усилению восточного фланга НАТО и созданию "болезненных последствий" для РФ на случай ее дальнейшей агрессии.

Также американские СМИ со ссылкой на собственные источники в Вашингтоне писали, что Россия не только не отводит войска от границы с Украиной, а наоборот – усиливает их. В частности, только накануне Москва дополнительно отправила на пограничные участки около 7000 военнослужащих.

"Все признаки, которые у нас есть сейчас, это то, что они подразумевают только публичное предложение поговорить и заявить о деэскалации, в то же время в частном порядке мобилизуя силы для войны", – сказал 17 февраля 2022 года американский чиновник журналистам на условиях анонимности.

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс также предупредила, что Россия может "затянуть украинский кризис", пытаясь подорвать единство Запада. Она призвала не поддаться "ложному ощущению безопасности" из-за заявлений Кремля об отводе войск, предположив, что российские военные учения вблизи украинских границ могут продолжаться в течение нескольких месяцев.

"Нет никаких доказательств того, что Москва готова отступить. Данные разведки свидетельствуют о том, что вопреки утверждениям Кремля Россия фактически продолжает перебрасывать силы в пограничную зону. В этом районе были замечены дополнительные бронетранспортеры, вертолеты и полевой госпиталь", – заявила Лиз Трасс и объявила о планах посетить Польшу и Украину, чтобы "выразить поддержку союзникам".

Здесь следует отметить, что параллельным курсом с 10 по 20 февраля на территории Беларуси проходили совместные с Россией военные учения "Союзная решимость-2022", которые предусматривали деятельность белорусских и российских военных вблизи белорусско-украинской границы.

Эскалация на Донбассе

Утром 17 февраля 2022 года штаб Операции объединенных сил сообщил о стягивании россиянами на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей сотен единиц военной техники. В общей сложности, по данным штаба, боевики разместили с нарушением Минских договоренностей на территории ОРДЛО 230 единиц военной техники, включая танки и самоходные гаубицы.

Эта информация впоследствии нашла подтверждение в отчете миссии ОБСЕ. Также в отчете отмечалось, что работа СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях регулярно сопровождается препятствиями вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, вооруженные россияне не пускали патруль СММ в некоторые населенные пункты, а также блокировали сигналы БПЛА СММ малого и дальнего радиуса действия.

А чтобы подтвердить серьезность своих намерений, утром 17 февраля оккупанты устроили массированный обстрел из тяжелой артиллерии вдоль линии разграничения на Донбассе. Украинские военные отмечали, что таких массовых обстрелов не было с 2017 года. От вражеских снарядов пострадали города Марьинка, Красногоровка, Пески и Водяное, а также поселки Тарамчук, Степное, Сладкое и другие. Всего зафиксировано 50 случаев нарушения режима прекращения огня – было выпущено около 600 боеприпасов. Местные жители вынуждены были сидеть в укрытиях. Тогда еще немногие осознавали, что через неделю в укрытиях будет сидеть вся Украина.

Также российские террористы обстреляли Станицу Луганскую в Луганской области, попав в детский сад, когда в нем находились дети и воспитатели. Президент Зеленский назвал этот обстрел "большой провокацией", а российские пропагандисты обвинили в нем Вооруженные силы Украины, назвав Станицу Луганскую "территорией ЛНР".

Вечером на российском государственном телевидении вышел сюжет, в котором так называемая разведка "ДНР" заявила о якобы планах Вооруженных сил Украины захватить оккупированные территории Донбасса за четыре дня. В то же время, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил с официальным заявлением, в котором опроверг любые планы украинских военных наступать на Донбассе.

В связи с резким обострением вооруженной ситуации на Донбассе Украина призвала к срочной внеочередной встрече в рамках Трехсторонней контактной группы и призвала участников нормандского формата присоединиться к мониторингу и верификации всех случаев нарушения договоренностей по прекращению огня.

Посольство США в Украине, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и высокий представитель ЕС Жозеп Борель назвали российские обстрелы населенных пунктов Донбасса "отвратительным нарушением Минских соглашений".

Также отреагировал Совет безопасности ООН. Члены из стран Евросоюза опубликовали заявление с призывом к выполнению Минских соглашений, начиная с прекращения огня. В заявлении отмечалось, что напряженность вокруг Украины достигла максимального уровня с 2014 года, а выполнение самих соглашений зашло в тупик. Они также выразили обеспокоенность в связи с обращением Госдумы РФ о признании "ДНР" и "ЛНР".

Признание Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР"

Также мир активно обсуждал официальное признание Госдумой РФ самопровозглашенных квазиреспублик "ДНР" и "ЛНР", состоявшееся несколькими днями ранее, 15 февраля. В частности, российский публицист и политолог Андрей Пионтковский в эфире украинского телевидения выразил мнение, что этим решением президент России Владимир Путин загнал себя в новую ловушку. Мол, теперь он вынужден будет выйти из Минских соглашений, а это, в свою очередь, приведет к концу его планов контроля над всей территорией Украины.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш, также озвучил схожее мнение. В эксклюзивном интервью OBOZREVATEL он заявил, что Путин не примет решение об официальном признании "ДНР" и "ЛНР", потому что, пойдя на такой шаг, Россия потеряет Минские соглашения и прописанный у них "особый статус" Донбасса – главный инструмент влияния на Украину.

Как показало дальнейшее развитие событий – оба эксперта ошибались. Путин подписал указ о признании "ЛНР" и "ДНР" 22 февраля, а уже с утра 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Поиски компромисса

Президент Украины Владимир Зеленский 17 февраля 2022 заявил, что Украина готова к любому формату переговоров с Российской Федерацией для достижения мира. В то же время он упрекнул Москву в том, что, несмотря на публичные заявления, российская сторона не демонстрирует готовности к реальному разговору.

Зеленский отметил, что руководство РФ публично говорит о деэскалации и призывает к двусторонним отношениям, однако на самом деле не хочет идти на диалог. Он напомнил, что каждый раз после таких заявлений Москвы Украина запрашивает встречу в том или ином формате, но не получает ответа.

Санкции против России

В первые месяцы 2022 года страны Запада активно работали над подготовкой санкций, которые можно было ввести против России в случае полномасштабного вторжения в Украину. Наверное, это должно было испугать Путина и заставить его передумать.

Среди прочего, высокий представитель ЕС Жозеп Боррель 17 февраля 2022 заявил, что Европейский Союз готов представить "жесткий" пакет санкций против России сразу, как только это потребуется. Он заверил, что пакет ограничений в случае полномасштабного вторжения РФ в Украину уже подготовили.

Также в Великобритании было принято решение остановить программу выдачи "золотых виз" гражданам России. Благодаря этой программе богатые иностранцы могут получить гражданство страны в обмен на инвестиции. Среди прочих программой часто пользовались российские бизнесмены.

Подготовка ВСУ

Вооруженные силы Украины также не сидели сложа руки и накануне провели командно-штабные учения "Метель-2022" в пограничной полосе. Украинские бойцы тренировались вести огонь из предоставленных западными партнерами противотанковых комплексов NLAW, Javelin и другого вооружения, а также отечественных "Стугна-П" и "Корсар". Кроме того, украинские военные применяли боевую авиацию, отечественные и иностранные беспилотные авиационные комплексы, в частности Bayraktar. Через неделю эти слова войдут в лексикон каждого украинца и станут почти культовыми.

В ходе учений Силы безопасности и обороны Украины на практике отработали варианты асимметричных действий в условиях ведения боя в пограничной полосе, включая совместные действия сил сопротивления и подразделений механизированной бригады. Также были задействованы ствольная артиллерия, реактивные системы залпового огня и средства противовоздушной обороны.

Следует отметить, что это были не первые подобные учения. Несколькими днями ранее ВСУ провели военные учения по отражению наступления условного противника, пытающегося прорвать оборону на танкоопасных и десантноопасных участках местности. В учениях приняли участие инженерные и танковые подразделения, а также противотанковая артиллерия.

В тот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в Facebook заявил, что Вооруженные силы Украины высокомотивированы, хорошо вооружены, обучены и по-боевому злые, поэтому готовы отразить любую атаку Российской Федерации и развеять любой мрак "русского мира ".

Также секретарь СНБО упрекнул тех, кто на фоне панических настроений покинул Украину, и отметил, что и он, и президент Владимир Зеленский, наоборот, отправились на встречу с украинскими военными.

Что касается верховного главнокомандующего Владимира Зеленского, то он 17 февраля 2022 года в сопровождении секретаря СНБО и других должностных лиц посетил с рабочим визитом город Бердянск, откуда катером отправился в зону проведения Операции Объединенных сил, где "ознакомился с порядком боевого патрулирования и проверил систему охраны госграницы".

Тероборона

Тероборона (Силы территориальной обороны) – еще один термин, который ворвался в жизнь украинцев в начале 2022 года и быстро стал трендовым и даже модным. В тероборону пытались попасть представители почти всех слоев населения независимо от возраста и пола – политики, депутаты, музыканты, актеры, спортсмены, журналисты, пенсионеры…

В частности, звездой соцсетей стала 79-летняя пенсионерка из Мариуполя Валентина Константиновская, которая вступила в ряды территориальной обороны и тренировалась с автоматом защищать свою родину.

"Я гражданка своей страны, я украинка, а у украинцев – ген сопротивления, ген свободы, ген победы. Вот с этим я шла. Я должна помогать, чем могу. А может, придется мне где-то и когда-то пострелять. Я же не знаю, как оно сложится", – рассказала пенсионерка в комментарии украинским и западным СМИ 17 февраля 2022 года.

Также 17 февраля городской голова Киева Виталий Кличко призвал депутатов Киевсовета вступать в территориальную оборону столицы и собственным примером показать, что представители власти готовы все вместе, бок о бок защищать столицу, если наступит критический момент.

Чтобы ускорить принятие депутатами решения о вступлении в тероборону города, а также саму процедуру, прием заявлений организовали прямо в кулуарах Киевсовета. Интересно, что одной из первых там записалась народная депутат Украины Кира Рудык, которая в тот день выступала в Киевсовете.

Морская блокада

17 февраля 2022 года Лондонский объединенный военный комитет по страхованию морских военных рисков внес украинские и российские воды в Черном и Азовском морях в так называемые Listed Areas – районы, где возможны "война, пиратство, терроризм и связанные с ними опасности".

Так в Лондоне отреагировали на перебрасывание накануне Россией в Черное море шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флота для якобы участия в совместных учениях и на закрытие для судоходства целых районов Черного и Азовского морей.

Авиационное сообщение

Популярный ирландский лоукостер Ryanair 17 февраля 2022 заявил, что не намерен прекращать совершать рейсы в Украину и обратно, даже несмотря на угрозу российского вторжения. Руководство компании заявило о намерении работать "пока не будет войны или ракет".

"Это наши обязанности и обязательства – поддерживать народ Украины, пока там нет войны или ракет. Важно не паниковать. Людям нужно вернуться домой, и люди хотят лететь за границу в ЕС. Авиакомпании должны предоставлять эту услугу", – заявил исполнительный директор компании Майкл О'Лири.

Интересно, что это заявление Ryanair состоялось на фоне всеобщей истерии, разгоняемой другими мировыми авиакомпаниями. Так, накануне об остановке полётов в Украину заявили нидерландская авиакомпания KLM и норвежская Norwegian. А Turkish Airlines "в связи с ситуацией, сложившейся в Украине" разрешила своим пассажирам вернуть или обменять билеты в Киев, Одессу, Львов, Харьков, Запорожье и Николаев в период с 13 по 28 февраля.

Газовый шантаж

Также 17 февраля 2022 года мир задавался вопросом: что будет, если Россия перекроет поставки газа в Европу? Этот вопрос возник из-за энергошантажа Москвы с целью запуска газопровода "Северный поток-2" в обход европейского законодательства. В частности, европейские аналитики рассматривали три вероятных сценария: сокращение поставок газа Россией в Европу, полное прекращение поставок газа через территорию Украины и полное прекращение поставок газа вообще.

"Большая стройка"

А в "Укравтодоре" царила своя атмосфера. Так, 17 февраля 2022 первый заместитель председателя Государственного агентства автомобильных дорог Андрей Ивко призвал не поддаваться панике на фоне угрозы российской агрессии и заверил, что Службы автомобильных дорог в областях, а также подрядные организации, техника и все работники активно готовятся к старту нового строительного сезона программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Чиновник призвал не поддаваться на провокации агрессора, продолжать работать и жить привычной жизнью. Он напомнил, что в планах дорожного ведомства на 2022 год – ремонт и строительство 5,5 тыс. км государственных дорог и обновление не менее 300 искусственных сооружений.

"Евровидение"

Именно за неделю до полномасштабного российского вторжения группа Kalush Orchestra согласилась представлять Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2022" в Турине после того, как номинальную победительницу национального отбора Алину Паш дисквалифицировали из-за незаконного посещения временно оккупированного Россией Крыма.

Примечательно, что это решение вызвало в Украине неоднозначную реакцию. 17 февраля 2022 года многие фанаты Евровидения охарактеризовали вероятную поездку этого коллектива в Италию словом "ганьба". Главное опасение недовольных граждан заключалось в том, что группа устроит скандал и "цирк" на мировом конкурсе.

Следует отметить, что наравне с негативными отзывами украинцы также начали приветствовать группу и желать победы на международном соревновании. "Ура", "Наконец-то", "Хорошее решение", "Стефанию" должны услышать в мире", – таких комментариев в соцсетях также хватало.

Ну а закончилось все тем, что группа Kalush Orchestra победила в конкурсе, розовая панамка стала модной в Европе, а песня "Стефания" звучала не только в европейских чартах, но и на украинских железнодорожных вокзалах во время прибытия одноименного поезда "Ивано-Франковск – Киев".

Коронавирус

"Прошедшие сутки в мире зафиксировали более 2 млн заражений коронавирусом. Еще 11,3 тыс. человек умерли от болезни. В то же время прирост поборовших ее лиц превысил новые инфицирования – более 2,6 млн выздоровевших", – подобные новости выходили ежедневно вплоть до 23 февраля 2022 года включительно, а затем как-то незаметно исчезли из повестки дня. В Украине всем резко стало не до коронавируса.

Скандалы

Также 17 февраля украинцы обсуждали скандальное заявление главы Закарпатской облгосадминистрации Виктора Микиты, который накануне на внеочередной сессии областного совета назвал россиян "братьями".

"Население России – это наши братья, но руководство соседнего государства, к сожалению, недружественно", – заявил Виктор Микита, который до сих пор возглавляет Закарпатскую область.

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