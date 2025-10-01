'Ежедневная работа защитников и защитниц': в ГУР показали реальные кадры штурмовой операции. Видео

Любая операция бойцов из спецподразделений Главного управления разведки состоит из многих этапов и в ней обычно задействованы различные военные, в том числе артиллеристы, операторы БПЛА и тому подобное. Это, по их собственному определению, "ежедневная работа защитников и защитниц". Но увидеть такую операцию удается единицам. Первого октября разведчики обнародовали реальные кадры одной такой штурмовой операции.

В кадре оказались воины спецподразделения ГУР МО Украины "Артан". Штурмовая операция вражеских позиций проводилась в зоне ответственности спецподразделения.

"На некоторых позициях оккупанты сидят годами, но это не мешает методично выбивать их оттуда. Обходные маневры с заходом во фланги, штурмовые накаты в несколько волн, прицельная работа БПЛА и артиллерии, уничтожение вражеских резервов еще на подходе – все это позволяет ломать сопротивление захватчиков на ключевых рубежах определенного сектора", – прокомментировали бойцы "Артана" собственное видео.

О ком речь

Спецподразделение "Артан" – подразделение активных действий ГУР МО Украины, его девиз – Scimus. Invenimus. Delemus (латынь; "Знаем. Находим. Уничтожаем"). Спецподразделение стало известным благодаря дерзким и уникальным операциям.

Подразделение названо в честь племени так называемых артанцев, которые по легенде "убивают всякого чужеземца, приходящего в их землю".

Возглавляет спецподразделение подполковник, полный кавалер ордена "За мужество" и спортсмен Виктор "Титан" Торкотюк. Всего в составе "Артана" значительное количество спортсменов, причем есть среди бойцов и всемирно известные спортсмены, чемпионы мира и Европы.

Чем известно подразделение

Подавляющее большинство операций "Артана" пока держится в секрете и станет известным только после победы. Хотя то, что десант в Энергодар и несколько операций в оккупированном Крыму и в Черном море проводили именно артановцы, известно. Но наиболее известной операцией подразделения является возвращение под контроль Украины так называемых "вышек Бойко", газо-нефтедобывающих платформ вдоль побережья Крыма.

Россия оккупировала эти платформы в 2015 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала как вертолетные площадки и для размещения средств РЛС. По результатам уникальной операции, в частности, под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш".

