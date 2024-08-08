F-16 уже на нашем небе: Зеленский напомнил путь самолетов в Украину. Видео

Украина получила первые западные истребители F-16 и наши пилоты уже начали использовать их для обеспечения безопасности государства. Однако путь к получению этих важных самолетов для защиты украинского неба был нелегким.

Видео дня

Об этом президент Украины Владимир Зеленский напомнил в видео, которое опубликовал в своих соцсетях. С первого дня полномасштабного российского вторжения Украина просила партнеров закрыть украинское небо или предоставить самолеты.

Путь самолетов в Украину был длиной в сотни обращений, встреч и переговоров, множество телефонных звонков и разговоров.

"Мы знали, что это возможно, что мир имеет для этого силу. Ради этой цели мы объединили политическую, дипломатическую и военную работу. Постепенно шаг за шагом нам удалось добиться результата. Самолеты F-16 уже в украинском небе. И их будет еще больше!" – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZ.UA, в Москве боятся, что в Курской области Украина может использовать истребители F-16. Несмотря на это, в России заявляют об "абсолютном контроле над ситуацией в регионе".

Напомним, что 4 августа президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил получение Украиной западных истребителей F-16. По словам главы государства, современные истребители уже выполняют задачи.

Также он заявил, что Киев ожидает поставок дополнительных F-16 от западных партнеров. Того количества, которое уже есть на сегодняшний день, пока недостаточно.

По данным СМИ, F-16, которые уже находятся на вооружении Украины, оснащены PIDS и ECIPS – новейшими системами раннего предупреждения о ракетном нападении. Они обеспечивают жизненно важное усовершенствование комплекса самозащиты самолетов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!