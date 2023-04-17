'Фейерверк' удался: украинские артиллеристы точным ударом уничтожили вражеский ЗРК. Видео

Страна-агрессор Россия продолжает терять на войне против Украины свою технику. Недавно украинские артиллеристы точным ударом уничтожили вражеский зенитный ракетный комплекс (ЗРК).

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Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Сухопутных войск. Новые потери российские оккупанты понесли в Луганской области.

На кадрах показана работа 26-й артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича

"В Луганской области артиллерия 26 бригады ВСУ поражает враждебный ЗРК", – говорится в сообщении Сухопутных войск.

На видео можно увидеть, как украинские защитники зафиксировали местонахождение ЗРК захватчиков, а затем нанесли сокрушительный удар.

Следует отметить, что украинские защитники в активном режиме проводят "демилитаризацию" российских оккупантов. За последнюю неделю Вооруженные силы Украины уничтожили 6 баз оккупантов и 5 складов с боеприпасами.

Украинские защитники продолжают контратаковать и ликвидировать живую силу противника. Так, 15 апреля бойцы Луганского пограничного отряда устроили оккупантам минную "вечерку" в Бахмуте.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская армия за время полномасштабной войны потеряла более 10 тыс. единиц техники. В частности, оккупанты потеряли 2/3 танков и почти половину БМП, с которыми начинали вторжение в Украину.

Значительная часть потерь оккупационной армии РФ в Украине вызвана небоевыми причинами. Российские захватчики в Украине также часто "выкашивали" инциденты, преступления и смерти, связанные с чрезмерным употреблением алкоголя.