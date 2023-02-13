'Февраль будет решающим, войска стянули': разведка опубликовала свежий перехват разговоров оккупантов

Армия страны-агрессора готовится к ожесточенным боям с бойцами Вооруженных сил Украины. Обострение на поле боя прогнозируется в текущем месяце.

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Об этом военный РФ рассказал своей жене. Соответствующий разговор перехватило Главное управление разведки Министерства обороны Украины (чтобы прослушать аудио, доскролльте до конца страницы).

"Парнишки говорят, в феврале месяце будет решающий месяц. Потому что войска стянули. Наши войска стянули, технику подогнали. Хохлы везде технику подогнали везде. И то есть, это будет решающий месяц. Либо всех мы победим, либо мы обоср*мся и будет продолжение войны", – сказал оккупант.

Также она рассказал о невозможности получить отпуск.

"Не скоро мы увидимся, короче, все плохо. Здесь заставляют подписывать контракт. Кто-то подписывает, кто-то нет, короче мобилизованным сказали, через полгода, а может через год отпустят может кого-нибудь. А так, короче, до конца "военной операции", – отметил россиянин.

По его словам, командование не отпускает домой ни мобилизованных, ни контрактников.

"Вова (Путин – Ред.) сказал, что хочет набрать большое количество, хочет увеличить армию – численность. И вот уже дело началось. Увеличивание армии", – добавил военный РФ.

Кроме того, он пожаловался на плохое самочувствие в связи с такими событиями.

"У меня башка трещит вообще просто ужасно. От таких новостей башка разболелась, кошмар. В общем, один исход. Ну, как один. Два, есть два пути. Один путь – это в гробу. Второй – в конце войны. Когда это все закончится, может быть приду", – признался военный.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска фактически начали свое "большое наступление" с момента назначения Валерия Герасимова командующим войсками РФ в Украине. Захватчики пытаются давить на Вооруженные силы Украины на разных направлениях и постепенно увеличивают интенсивность боевых действий.

Кроме того, российская оккупационная армия продолжает сосредоточивать основные усилия на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Враг активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск.

Ранее сообщалось, что в начавшемся новом наступлении российских оккупационных войск задействованы лучшие силы врага, оно будет сопровождаться жестокими боями.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский диктатор Владимир Путин отдал приказ своей оккупационной армии полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Глава Кремля размечтался о том, что захватчики выйдут на административные границы этих регионов к марту.

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