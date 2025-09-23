'Филигранная работа': в ГУР показали, как 'стирают' в пепел российских оккупантов в Украине. Видео

Украинские разведчики продолжают филигранно выполнять на фронте работу по уничтожению российских оккупантов. Существенные потери путинской армии спецназовцы ГУР наносят на юге и востоке нашей страны.

Под ударом разведчиков оказался не только личный состав, но и различная техника армии РФ. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Враг несет потери

В ГУР заявили, что спецназовцы на фронте стирают врага в пыль и пепел. На Лиманском направлении и в Запорожской области защитники подразделений активных действий ГУР МО Украины уничтожают оккупантов из всех имеющихся средств.

Успешные эпизоды филигранной боевой работы воинов ГУР за прошедшую неделю разведка продемонстрировала на видео. В ведомстве подчеркнули, что под ударом украинских разведчиков была вражеская боевая техника и средства ПВО, логистические линии и укрытие врага, а также российские дроны разных типов.

Что предшествовало

По состоянию на 23 сентября 2025 года, общие потери личного состава России с начала полномасштабного вторжения оцениваются примерно в 1 103 580 человек. Данные за сентябрь 2025 года указывают на приблизительные ежедневные потери в среднем от 900 до более 1000 человек.

Напомним, спецназовцы Главного управления разведки уничтожили очередной зенитно-ракетный комплекс российских оккупантов. В этот раз целью украинских защитников стал ЗРК "Бук".

Ранее сообщалось, что воины Сил специальных операций уничтожили очередной российский ЗРК С-400 "Триумф". Поражение пусковой установки и радиолокационной станции было осуществлено на территории Калужской области.

Как сообщал OBOZ.UA, понедельник, 22 сентября, принес еще одну хорошую новость: воины ГУР сожгли два вражеских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка" в Крыму. Это произошло впервые в истории: украинские воины снова сделали то, что до них не смог сделать никто в мире.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!