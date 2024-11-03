Филигранная точность: воины полка Калиновского показали, как уничтожают российских оккупантов огнем из МК-19

Воины полка Кастуся Калиновского, входящего в состав ВСУ, показали в сети, как наносят меткие удары по российским оккупантам. Это подразделение, в рядах которого воюют исключительно граждане Беларуси, ликвидировало россиян в Харьковской области.

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Соответствующее видео было опубликовано в официальном Telegram-канале Главного управления разведки МО Украины. На опубликованных кадрах белорусские добровольцы продемонстрировали филигранную огневую работу из гранатометов МК-19 и H&K GMG.

"Воины полка имени Кастуся Калиновского ликвидируют московитов в Харьковской области. На видео – атмосферные кадры филигранной огневой работы расчетов автоматических станковых гранатометов МК-19 и H&K GMG", – говорится в сообщении.

Полк Калиновского активно участвует в боевых действиях на фронте. Основная цель добровольцев – "освобождение Беларуси через победу Украины".

Ранее сообщалось, что бригада "Эдельвейс" отметилась успешным отпором массированной атаки российских войск на свои позиции. В результате боя было уничтожено 6 танков и 9 БМП, а также враг понес значительные потери в живой силе: 19 оккупантов ликвидировано, 23 получили ранения, оставшиеся потери уточняют.

Напомним, что в октябре Россия потеряла на войне рекордное количество техники и вооружения. Рекорд установлен по количеству "демилитаризованных" боевых бронированных машин российской армии: их враг потерял 923 в месяц. Стоимость уничтоженных ББМ составляет не менее 500 млн долларов. Безвозвратные и санитарные потери в личном составе за указанный период составили 41 980 захватчиков или более трех мотострелковых дивизий.

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