Формирует ли Беларусь ударную группировку у границы с Украиной: заявление спикера ГПСУ

Возле границы с Украиной на территории Беларуси нет ударной группировки противника. Но это направление будет оставаться потенциально опасным, пока РБ не перестанет поддерживать российскую войну против Украины.

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Ситуацию прокомментировал спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. 7 февраля в телеэфире он подчеркнул: Силы обороны постоянно мониторят и контролируют ситуацию на всей границе с Беларусью, от Волыни до Черниговщины, поскольку не исключают возможности использования территории РБ российскими войсками, как это было в начале полномасштабного вторжения.

"По состоянию на сейчас, и это отмечалось уже в течение определенного периода, какой-то ударной группировки на территории Беларуси, которая находилась бы на направлении нашей границы, нет. И это касается и составляющих Вооруженных сил Беларуси, и, собственно, страны-террористки [РФ], которой постоянно подыгрывает Беларусь", – сообщил Демченко.

"В то же время мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций. Как я и говорил, это направление для нас важно и будет оставаться угрожающим, пока Беларусь не перестанет поддерживать Россию в этой войне", – предупредил он.

Спикер ГПСУ напомнил, что беларусы, начиная с 2022 года, регулярно организовывают тренировки на своей территории с привлечением различных составляющих Вооруженных сил и терробороны РБ.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее Институт изучения войны заявил, что Россия находится в завершающей стадии многолетних стратегических усилий по фактическому присоединению Беларуси. Аннексия страны, граничащей с рядом европейских стран, увеличит военные и экономические возможности РФ.

– Кремлевский диктатор Владимир Путин внес в Государственную думу РФ законопроект о ратификации соглашения между Российской Федерацией и Беларусью о "гарантиях безопасности" в рамках их Союзного государства. Среди прочего, он предполагает размещение российских военных объектов на территории РБ.

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