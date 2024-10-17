FPV-дрон падал вместе с Zala: в Нацгвардии показали уникальное видео сбивания российского разведывательного БПЛА. Видео

Бойцы Национальной гвардии Украины продолжают поражать результатами борьбы с российскими беспилотниками. Недавно воины 11-й бригады Нацгвардии подразделения "Ласточка", из экипажа "Самосуд", успешно сбили российский разведывательный беспилотник Zala с помощью FPV-дрона.

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Соответствующее видео показала пресс-служба НГУ. "Несколько уникальное видео сбивания российского разведывательного БПЛА Zala. Воины 11-й бригады Национальной гвардии подразделения "Ласточка", экипажа "Самосуд", подстрелили российский беспилотник", – говорится в сообщении.

После удара FPV-дрона плата детонации не сработала, но это не помешало выполнить задание. FPV-дрон упал вместе с Zala, успешно выведя российский БПЛА из строя.

Примечательно, что в момент сбивания Zala выполняла вражескую задачу – наводила российский дрон-камикадзе "Ланцет".

"Именно в это время Zala наводила дрон-камикадзе "Ланцет". Разведка зафиксировала, что он тоже упал после сбивания дрона-наводчика", – добавили в НГУ.

Напомним, ранее в Минобороны назвали стоимость российской артиллерии, уничтоженной Силами обороны в этом году. Речь идет о минимум 8 млрд долларов. По подсчетам Генштаба, с начала года до 1 октября Россия потеряла 10 373 артиллерийские системы – такого количества хватило бы, чтобы вооружить 144 артиллерийские бригады.

Как сообщал OBOZ.UA, подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели масштабную операцию на севере Харьковщины. В результате слаженных действий было зачищено 400 гектаров леса и уничтожен почти полк российских оккупантов.