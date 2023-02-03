Франция и Италия пришли к согласию в дискуссии о передаче Украине системы ПВО SAMP/T

В правительствах Франции и Италии согласовали техническую сторону вопроса о передаче для украинской армии системы противовоздушной обороны SAMP/T. Комплекс ПВО прибудет в Украину весной 2023 года.

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Как сообщило издание BFMTV, об этом в пятницу, 3 февраля, говорили министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню и министр обороны Италии Гвидо Кросетто. Политики созвонились по телефону и завершили технические обсуждения по поставке Киеву SAMP/T.

"Это первая европейская противоракетная система большой дальности франко-итальянской разработки. Это позволит Украине защищаться от атак беспилотников, ракет и российских самолетов, прикрывая значительную часть украинской территории", – говорится в сообщении издания.

Днем ранее глава итальянского внешнеполитического ведомства Антонио Таджани подтвердил, что эту систему ПВО Украина получит через 6-8 недель.

Решение о передаче Киеву этого вооружения было принято правительствами двух государства 14 декабря 2022 года. Таким образом Рим и Париж ответили на запрос главы украинского государства Владимира Зеленского. Он попросил страны помочь Украине защитить украинский народ от ракетных атак оккупационной российской армии.

Ранее также стало известно, что Франция и Италия подписали контракт на покупку до 700 ракет Aster. Договор поможет усилить противовоздушную оборону обеих стран. При этом эти ракеты также могут поставить в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 февраля Вашингтон объявил о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи. В него вошли ракеты GLSDB, противотанковые ракеты Javelin, ракеты большой дальности для HIMARS и другое вооружение.

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