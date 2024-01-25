Франция передала Украине новую партию РСЗО М270 LRU: чем они помогут ВСУ

Минобороны Франции решило передать Украине дополнительные реактивные системы залпового огня М270 LRU. Техника будет передана в рамках коалиции "Артиллерия для Украины", которую возглавляет французская сторона.

Видео дня

Об этом сообщил глава коалиции, генерал Жан-Мишель Гийотон. По его словам, Франция предоставит Украине два дополнительных РСЗО LRU.

Ранее, еще до создания коалиции (напомним, что ее создали в ходе последнего "Рамштайна" в январе этого года), французы предоставили Украине четыре М270 LRU. Итак, теперь их будет шесть.

LRU (lance-roquettes unitaire, то есть система ракетного оружия) – это французский вариант американского M270 MLRS. Система оснащена модернизированным узлом управления огнем EFCS, новой навигационной системой (с использованием GPS) и новой системой связи.

Как и американский вариант РСЗО, LRU может использовать высокоточные реактивные снаряды семейства GMLRS. Это обеспечивает высокую точность при дальности стрельбы до 80 км.

Вместе с переданными Украине, во Франции всего 57 таких РСЗО. ВСУ получили первые четыре системы осенью 2022 года.

Ранее Сенат Италии дал зеленый свет решению правительства о продлении разрешения на поставку оружия Украине до конца 2024 года. Указ принят подавляющим большинством голосов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Байден призвал Конгресс одобрить помощь Украине. По словам президента США, "пора действовать", ведь принятие решения приблизит Штаты к защите важных национальных приоритетов. Также Байден согласился на усиление иммиграционной политики, чтобы обеспечить помощь Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!