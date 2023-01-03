Французские журналисты вышли в прямой эфир из Краматорска, когда оккупанты начали обстрел: кадры увидела вся студия. Видео

В ночь со 2 на 3 января российские оккупационные войска устроили обстрел Краматорска на Донетчине. В городе есть прилеты. Один из них попал на камеру французских журналистов, которые вышли в прямой эфир со студией.

Видео дня

Момент взрыва в самом начале обстрела Краматорска увидели зрители телеканала My FT1. Ролик опубликован в Twitter (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Журналисты ежедневных газет удивлены взрывом бомбы в Украине. Поль Гаснье, Элоиза Грегуар и Тео Палфрэ находятся в Краматорске, на востоке Украины. Незадолго до выхода в эфир они были удивлены обстрелом в нескольких десятках метров от того места, где находились", – сказано в сообщении.

Известно, что в передаче Quotidien участвовал министр экономики Франции Брюно Лё Мэр. Он тоже собственными глазами увидел преступления российских оккупантов.

Реакция публики была шоковой. Парень, который попал на камеры, сидя за спиной у чиновника, просто окаменел.

Как сообщал OBOZREVATEL, атаку войск РФ подтвердил мэр Краматорска Александр Гончаренко. Он призвал местных жителей оставаться в укрытиях. Также известно, что захватчики атаковали Славянск и Дружковку.

Также OBOZREVATEL писал, что в понедельник, 2 января, российские захватчики ударили ракетами по Дружковке на Донетчине. В результате атаки есть раненые среди гражданских.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!