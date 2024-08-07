Где расположены Суджа и Курская АЭС: карта

На фоне операции Сил обороны Украины на территории Курской области РФ россияне испугались, что ВСУ могут захватить Курскую атомную электростанцию в городе Курчатов. АЭС находится приблизительно в 60 км к ближайшей точке на украинско-российской границе.

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Город Сужда, который, похоже, является основным направлением наступления на этом этапе, расположен на расстоянии менее 10 км к госгранице. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Если пользоваться трассой Р-200 в Курской области, то дорога от Сужди к АЭС составит около 90 км.

Напомним: российский пропагандист, "военкор" Юрий Котенок ранее предположил, что цель украинских воинов – это якобы захват Курской атомной электростанции для ее "обмена" ее на оккупированную армией России Запорожскую АЭС.

Никаких официальных комментариев украинской стороны об операции в Курской области РФ по состоянию на день 7 августа не было.

Российские пропагандисты заявляли, что Вооруженные силы Украины якобы в нескольких местах прорвали границу. Всего за сутки (как заявляли некоторые Telegram-каналы противника) воины продвинулись примерно на 15 км.

По состоянию на вечер 6 августа россияне заявляли о присутствии ВСУ в 11 населенных пунктах: Любимовка, Обуховка, Покровское, Зеленый Шлях, Толстый Луг, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Дарьино, Свердликово, Лебедевка.

Как российские источники подавали карту операции ВСУ в Курской области России:

Кремлевский диктатор Владимир Путин назвал события в Курской области "очередной масштабной провокацией киевского режима".

Как сообщал OBOZ.UA:

– В минобороны РФ утром 6 августа признали, что подразделения Украины прорвались на территорию Курской области в Суджанском и Кореневском районах и закрепились в приграничных селах.

– В ночь на 7 августа в городе Курчатов, недалеко от Курской АЭС, раздались взрывы.

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