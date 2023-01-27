Генерал Романенко: с танками Leopard-2 и Abrams ВСУ смогут развалить оборону Путина. Интервью

Усиление украинских Сил обороны танками Leopard-2 и Abrams, формирование "танкового кулака" позволит серьезно усилить нашу оборону и добиться существенных успехов на фронте. Если украинские защитники смогут достичь побед того же уровня, которые были достигнуты в Харьковской и Херсонской областях, это может привести к развалу обороны врага на юге нашей страны и вынудить его перейти в оборону по всей линии фронта.

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Последняя масштабная ракетная атака страны-оккупанта России по Украине подталкивает к двум выводам. Первый – Кремль по-прежнему пытается принудить украинцев к мирным переговорам на его условиях. Второй – ракетный потенциал врага существенно истощился. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– Утром 26 января Россия нанесла новые удары по территории Украины. По предварительной информации, враг запустил 15 крылатых ракет, все они были сбиты. Что это за крылатые ракеты? И каков ваш прогноз?

– Действуют как "Шахеды", так и ракеты воздушного базирования типа Х-101. По предварительным данным, ночью были атаки "Шахедов", а сейчас прилетели и такие ракеты, которые запускались воздушными носителями.

Эти атаки говорят о том, что противник реализует свои стратегические планы в широком спектре. Это продолжение нанесения ударов по нашей критической инфраструктуре, это морально-психологическое давление на наших граждан с целью принуждения власти к переговорам на условиях России.

Кроме того, на мой взгляд, эти атаки должны развеять иллюзию того, что после кадровых перестановок в генштабе РФ, после смены Суровикина на Герасимова будет реализован более мягкий подход. Прежде всего, принципиальные решения принимает Путин, а военные их только реализуют.

Что касается количества выпущенных ракет, то их уже меньше. Раньше во время подобных атак выпускали более ста ракет. Но все равно силы еще есть – как по беспилотным аппаратам-камикадзе, так и по ракетам воздушного базирования.

Но опасность прилетов все равно остается. Необходимо четко понимать, что, несмотря на все чудеса, которые делает наша противовоздушная оборона, несмотря на ее высокую эффективность, стопроцентной обороны не существует, в том числе противовоздушной. Тем более, что зашедших современных средств у нас не очень много – зенитно-ракетных комплексов. А за истребительную авиацию как средство ПВО мы еще только боремся.

Поэтому, к сожалению, ракеты все равно будут прорываться и наносить удары.

– Вы сказали, что ракеты Х-101 – это ракеты воздушного базирования. То есть они запускаются с самолетов?

– Да, с воздушной платформы, с самолетов. Они вылетают с базы, прибывают в район привязки – в Каспийском или в Черном море – и оттуда запускают ракеты.

Носителями таких ракет являются самолеты Ту-22М3 – бомбардировщик среднего радиуса действия, стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Есть в России и истребители Су-37, Су-57 – они запускают ракеты тактического уровня. Но в данном случае мы говорим, в первую очередь, о стратегических носителях.

– С какого расстояния запускаются эти ракеты?

– Порядка тысячи километров.

– Появилась неподтвержденная информация о том, что США обратились к Израилю с просьбой передать Украине ракеты к ЗРК Hawk, которые были сняты с вооружения, но Израиль отказал. Действительно ли нам в нашей ситуации могли бы помочь эти ЗРК?

– Это зенитно-ракетные комплексы ближнего радиуса действия. Но надо понимать, развитие противовоздушной и противоракетной обороны в нашем государстве идет по двум направлениям.

Первое – это повышение мощи и эффективности ПВО. Что это значит? Это средства по уничтожению аэродинамических целей, к которым относятся вертолеты, самолеты, крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты. То есть нам нужные зенитно-ракетные средства, которые бы их уничтожали, истребительная авиация и средства радиоэлектронной борьбы, работающие по воздушным целям. А для этого нужны, в том числе, и комплексы Hawk, о которых мы говорим.

Такие старые комплексы есть не только в Израиле, но и в США, в Испании. Они вполне могут уничтожать аэродинамические цели. Для этих комплексов у американцев есть тысячи ракет.

В Украине есть комплексы советского образца, но в связи с тем, что уже год продолжается война, необходимы поставки ракет к ним. Такие ракеты в Украине не производятся. Чтобы поддерживать потенциал противовоздушной обороны нам нужны, в том числе, и старые комплексы, способные уничтожать эти цели. Мы проводим ревизию у себя, восстанавливаем, что есть, и привлекаем западных партнеров.

Что касается Израиля, то история научила их действовать именно так. Как правило, они почти ничего не комментируют с точки зрения каких-то вопросов, связанных с вооружениями. Они очень серьезно зависят от России в ситуации с Сирией. Поэтому такая реакция на предложение США вполне объяснима.

– Американский Институт изучения война (ISW) заявил о том, что российские войска могут организовывать ограниченные атаки на большей части линии фронта с целью отвлечь внимание украинских сил и подготовиться к решающей наступательной операции в Луганской области. Согласны ли вы с такими выводами?

– Почему только в Луганской области? Путин ставит задачу захватить Луганскую и Донецкою области. Что касается Луганской области, то Шойгу докладывал, что якобы она вся "освобождена", хотя мы знаем, что это не соответствует действительности, в районе Сватового и Креминной идут бои.

По Донецкой области – там захвачено порядка 50% территории, идут упорные бои, начиная с Соледара, Бахмута и южнее – Клещеевка, Красная гора, Марьинка, Авдеевка, Угледар. В последние сутки враг активизировался и на Запорожском направлении.

Раз они могут проводить контратаки на такой протяженности линии фронта, то значит, они имеют на это силы. Это говорит о многом. Их военных потенциал до сих пор выше потенциала группировки Сил обороны Украины.

Мы тяжело работаем с союзниками, чтобы повышать этот потенциал. Нам необходимы поставки новой военной техники, мы должны призывать людей, которые бы осваивали эту технику и затем применяли ее для освобождения наших оккупированных территорий.

– Последний вопрос по поводу танков. В Германии все же приняли решение о предоставлении Украине танков Leopard-2, ожидаются поставки американских танков Abrams. Президент Зеленский сказал о том, что Украине необходимо сформировать "танковый кулак". Может ли этот "танковый кулак" стать залогом нашей окончательной победы в этой войне?

– Про окончательность, может быть, говорить еще преждевременно, но достичь победы оперативного уровня, как это было в Харьковской, в Херсонской областях вполне возможно и нужно. А несколько таких побед оперативного уровня, кроме уже названных, на определенных направлениях – Луганск, Мариуполь, где-то еще – могут по совокупности привести и к существенным позитивным изменениям и привести к военным достижениям стратегического уровня.

Например, развал обороны противника на юге или приостановка наступательных действий по всему фронту на Донбассе и вынуждение противника перейти к обороне.

Танки – это не только средство нападения или обеспечения наступательных действий. Это еще и средство ведения активной обороны. Они позволяют останавливать противника, но это не значит, что все эти танки сейчас будут распределены на 1100 километров линии фронта. Это неправильный подход.

Надо помогать нашим Силам обороны остановить продвижение противника. А когда противник обескровится, ввести в действие механизированные танковые части. Это могло бы привести к достижению задач не только оперативного, но и стратегического уровня, о которых мы говорили.