Генштаб Эстонии: Россия не сбавила темп наступления в Украине

Войска страны-агрессора России за последние недели не добились существенных успехов на большинстве направлений на фронте в Украине. В то же время оккупанты не сбавляют темп своего наступления.

Об этом сказал заместитель руководителя Генерального штаба армии Эстонии полковник Март Вендла на брифинге в пятницу, 31 мая, передает ERR.ee. Согласно оценке эстонских военных, Россия пытается удерживать инициативу до тех пор, пока "окно возможностей для этого не будет полностью закрыто".

По словам Вендла, эпицентр боевых действий по-прежнему сосредоточен в Донецкой и Луганской областях. На Донеччине российским оккупационным войскам удалось "немного расширить контролируемую ими территорию за счет небольших тактических продвижений".

Основные бои ведутся на Покровском направлении и в районе города Часов Яр.

"Несмотря на высокое давление на фронте, оборонительные действия Украины были относительно эффективными, и ВС РФ по существу не достигли ни одной цели оперативного уровня на этом участке фронта", – добавил Вендла.

Что касается Харьковщины, то там оккупанты снизили темпы операций и сосредоточились на укреплении "буферной зоны" на севере Волчанска.

Армия РФ на Харьковском направлении продолжает вводить дополнительные подразделения, чтобы удержать позиции и захватить больше территории, однако Силы обороны Украины проводят контратаки.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 31 мая в Генштабе ВСУ рассказали, что армия РФ продолжает атаковать в попытке улучшить тактическое положение и прорвать оборону ВСУ на Донбассе и Харьковщине. Наиболее горячим за прошедшие сутки оказалось Покровское направление.

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